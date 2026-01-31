聯邦公布影片：普雷蒂身亡前11天 曾與ICE探員衝突、踢壞車尾燈

根據最近釋出的影片，普雷蒂與移民探員發生衝突後，曾腳踢公務車，普雷蒂的律師表示這時公布影片與普雷蒂被槍殺無關。(路透/The News Movement)

司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)30日表示，司法部已針對明尼阿波利斯居民普雷蒂(Alex Pretti)24日遭邊境巡邏隊槍殺案，展開聯邦民權調查。國土安全部則表示，聯邦調查局將主導對普雷蒂死亡案的聯邦調查。與此同時，川普 總統改口稱普雷蒂為「挑釁者、叛亂份子」。

國土安全部是在普雷蒂去世前11天曾與聯邦移民 官員發生肢體衝突的影片曝光後，更換了負責調查普雷蒂死亡案的單位。

最近曝光的新影片，呈現37歲的普雷蒂1月13日在一場抗議活動中，對著聯邦探員車輛大喊大叫，一度似乎還吐口水，並踢壞了一輛汽車的尾燈。隨後，普雷蒂與幾名探員發生扭打，被強行按倒在地；最後他掙脫了冬衣，匆匆逃走。

根據最近釋出的影片，在普雷蒂被槍殺前一周，他曾與移民探員發生衝突。(路透/The News Movement)

川普看到網路最新曝光影片後，30日清晨於社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，直稱普雷蒂是「挑釁者，或許還是叛亂分子」，還指這段影片已讓普雷蒂「人氣暴跌」。

川普貼文寫道：「在影片中，他(普雷蒂)對著一位非常冷靜鎮定的移民暨海關執法局(ICE )官員大吼大叫，還朝他臉上吐口水。然後，他瘋狂踢踹一輛非常昂貴的嶄新政府公務車，力道之大，甚至把車尾燈都踢碎了。」

由旁觀者拍攝發生在24日的致命槍擊事件顯示，普雷蒂在人行道上拿手機拍攝移民官員，一名警員推了他一把，隨後普雷蒂被按倒在地，六名警員試圖制服他。其中一名警員發現普雷蒂身上持有槍械，於是喊道：「他有槍！」兩名警員隨後開槍，普雷蒂被擊斃。

國土安全調查局發言人表示，該部門正在審查新曝光影片和整起事件。目前不清楚前一場爭執事件的涉案警員，是否在普雷蒂被槍殺時也在場。

布蘭奇30日談到普雷蒂槍擊案表示，「我們正在調查所有有助於找出當天及事發前數日和數周內發生事情的線索。」

代表普雷蒂家人的律師史萊克(Steve Schleicher)聲明表示，「普雷蒂被槍殺前一周，儘管未對任何人構成威脅，卻在街頭遭到一群ICE探員暴力攻擊。不管一周前發生了什麼事，都不能成為1月24日ICE殺害普雷蒂的理由。」