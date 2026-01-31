艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島

新一批公布的艾案檔案裡，提到馬斯克計畫2014年到艾普斯坦小島渡假。(路透)

聯邦司法部 新公布的艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案，除了曝光微軟創辦人比爾蓋茲的性醜聞，還扯出現任商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)曾於2012年受邀前往艾普斯坦位於加勒比海的私人小島，就連全球首富馬斯克 (Elon Musk)也對這座臭名昭彰的「戀童癖島」(Pedo Island)表達興趣，主動詢問登島時機。

據紐約郵報(NY Post)報導，司法部公布的電子郵件顯示，2013年12月13日馬斯克主動詢問艾普斯坦：「我們假期期間會在英屬維京群島聖巴特島(BVI/St Bart)附近，請問何時方便拜訪？」艾普斯坦回覆道：「1月1日至8日期間任何一天皆可，只要你方便，隨時歡迎你。」於是馬斯克告知：「那麼大概1號吧。」艾普斯坦補充寫道：「2號或3號也挺好，我會去接你。」

艾普斯坦助理葛羅夫(Lesley Groff)在2014年元旦當天晚上向老闆再次確認：「提醒一下，馬斯克問過你1月2日能否登島。」於是艾普斯坦聯絡馬斯克：「很抱歉我們沒能聯繫上，你何不考慮在聖湯瑪斯島(Saint Thomas)辦理入境手續，然後帶你妻子一起來吃午飯？」隔天馬斯克回覆：「這趟行程安排行不通。」

根據眾院監督委員會(House Oversight Committee)去年9月公布的艾普斯坦行程表副本，馬斯克後來改變主意，計畫延至2014年12月登島；但有消息人士向華盛頓郵報(Washington Post)堅稱：「馬斯克根本沒去過，我可以百分之百告訴你。」並強調雙方「沒有任何社交往來」。

司法部最新公布的艾普斯坦檔案涉及眾多政商界名人，除了馬斯克，還有現任商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)夫婦也在2012年12月受邀登島共進午餐，艾普斯坦行程表顯示兩人在2011年曾經一起喝酒，不過盧特尼克去年受訪時卻宣稱數十年前即與艾普斯坦斷絕聯繫，並抨擊他「令人作嘔」。

在新公布的檔案裡，商務部長盧特尼克也被安排到艾普斯坦的小島。(美聯社)

不過新公布的電郵顯示，2018年艾普斯坦曾為盧特尼克舉辦的慈善晚宴捐款，而且前一年針對雙方住所對面一棟建物的興建事務，仍透過電郵相互聯繫。