全美多地「罷工、罷課、罷市」反ICE 前CNN主播萊蒙被捕

記者胡玉立／綜合報導
抗議團體30日持續走上街頭，針對移民執法號召全國更大規模的罷工示威。(路透)
為抗議川普總統掃蕩移民政策，反對團體號召30日「全國大停擺」，展開「罷工、罷課、罷市」示威行動。與此同時，現為獨立記者的有線電視新聞網(CNN)前主播萊蒙(Don Lemon)因在明尼阿波利斯報導抗議活動，29日晚間遭國土安全部逮捕並被控犯下聯邦民權罪。

30日在全美各地爆發的反對移民暨海關執法局(ICE)示威活動，有眾多學生和教師走出校園。「不工作，不上學，不購物。停止資助ICE！」是這場抗議活動組織者官網nationalshutdown.org發布的口號；網站列出將於30日在46個州及紐約、洛杉磯、芝加哥和華府等大城舉行250場抗議活動的地點。

路透報導，在明尼阿波利斯，兩位美國公民古德(Renee Good)和普雷蒂(Alex Pretti)先後遭聯邦移民執法探員槍殺地點附近社區，有約50名當地學校教職人員遊行示威；他們舉著反ICE標語，用擴音器高喊口號，要求聯邦移民官員離開該市。

美聯社報導，在全美各地示威的眾多網站和社群媒體寫道：「雙子城(Twin Cities)人民為全國樹立了榜樣；為阻止ICE恐怖統治，我們需要『徹底停擺』。」

在喬治亞州，從亞特蘭大到薩凡納(Savannah)90所高中學生計畫在30日罷課。亞特蘭大移民權利組織者安德拉德(Claudia Andrade)表示，「只要ICE仍被准許繼續恐嚇我們的社區，我們就不能照舊作息。」

包括亞利桑那州、科羅拉多州等州有多所學校為防師生大量缺席，提前在30日停課。密西根州伯明罕市有數十名學生30日罷課；學生冒著零度低溫步行至附近商業區，許多通勤者鳴笛表示支持。

與此同時，國土安全部發言人及美國法警署向全國廣播公司(NBC)證實，萊蒙因參與1月18日明州聖保羅市一座教堂內的抗議活動，被控犯下聯邦民權罪。他30日下午在洛杉磯首次出庭。

洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)聲明表示，萊蒙和另一非裔記者福特(Georgia Fort)被捕「令人震驚又擔憂」。巴斯表示，萊蒙是國際知名記者，福特是艾美獎獲獎新聞製片人、受人尊敬的明州記者；「川普的特工槍殺了行使憲法第一修正案權利的人，現在又逮捕了進入教堂的記者。」

