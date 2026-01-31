司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
司法部30日公布最後一批300萬頁的艾普斯坦檔案，還有2000段視頻，並表示之後不會再公布。（美聯社）
司法部30日公布最後一批300萬頁的艾普斯坦檔案，還有2000段視頻，並表示之後不會再公布。（美聯社）

司法部30日又公布更多已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案。副部長布蘭奇（Todd Blanche ）在記者會中表示，最新一波公開的檔案包括逾300萬頁文件、2000多段影片和18萬張圖片，均在司法部官網發布。布蘭奇並說：「我們沒有保護川普總統。我們沒有袒護或不袒護任何人。」

布蘭奇同時承認，這次公布的文件可能無法解答人們對此案的所有疑問。他說：「人們渴望知道真相；但我認為，光是查閱這些文件，並不能滿足這種渴望。」

布蘭奇表示，「今天的公布，代表的是一場非常全面的文件識別與審查程序的結束。」他表示，司法部收集了600萬頁文件，總共依法提供了350萬頁文件；司法部不會再公布其他相關文件。

這些文件是根據「艾普斯坦檔案透明法」揭露。該法在社會大眾要求和政治壓力下通過，人們希望政府公開艾普斯坦及其前女友兼同夥季絲蘭．麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）調查檔案，以了解他們昔日與川普和前總統比爾·柯林頓等富豪權貴的往來。

司法部去年12月首次依法公布一批文件，因內容有限，引發議員不滿。官方當時表示，需要更多時間審查新發現文件和現有紀錄，以免不慎洩露受害者敏感資訊。司法部指派數百名律師和工作人員進行審查，確認哪些內容需編輯或塗黑。

30日公布的影像和照片，除麥斯威爾外，所有女性影像資料均被去除。30日被扣留的不公開資料，有些可能危及正在進行的調查或洩露潛在性侵受害者身分資訊。

最新公布紀錄顯示，檢察官多年來收到告密者提供有關受害者遭名人性侵的離奇故事。聯邦調查局認真聯繫其中一些告密者和所謂受害者，傾聽其說法，有些涉及神秘主義和活人獻祭；調查人員撰寫報告並呈交上級。其他文件還包括檢察官電郵往來、數千封艾普斯坦收發的電郵、新聞剪報等。

司法部否認試圖保護川普，避免他因這些文件陷入窘境。川普強調，他和艾普斯坦早年曾是朋友，但他多年前已與艾普斯坦斷絕往來。

司法部根據國會通過的法律，30日公布最後一批300萬頁的艾普斯坦檔案，受害者的資...
司法部根據國會通過的法律，30日公布最後一批300萬頁的艾普斯坦檔案，受害者的資訊均都遮蔽。（美聯社）

艾普斯坦

