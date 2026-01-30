我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

編譯廖玉玲、張佑生／綜合外電
總統川普30日在Truth Social貼文宣布，提名Fed前理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席。 （美聯社）
總統川普30日在Truth Social貼文宣布，提名Fed前理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席。 （美聯社）

總統川普30日在Truth Social貼文宣布，提名華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會（Fed）主席，長達五個月的遴選過程告一段落。美元維持漲勢。

現年55歲的華許於2006至2011年擔任Fed理事，任內橫跨金融危機時期，長期以重視通膨風險、強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。不過，他近幾個月的立場出現微妙轉變。華許近期公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。

華許曾在2006年由前總統小布希任命為聯準會理事，並在金融危機前後擔任五年理事。近年來，他與億萬富翁投資人史丹利．杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）合作，並在胡佛研究所（Hoover Institution）等學術機構擔任職務。

如果獲得參議院確認，華許將領導一個近月來面臨川普強烈壓力的聯準會。川普要求大幅降息，這可能刺激經濟成長，但也有引發通膨的風險。自去年九月以來，聯準會已三度降息，最近一次是在 12 月 10 日。不過，聯準會官員本月稍早的預測顯示，他們預期今年僅會再降息一次。

華許今年稍早曾表示，他對降息持開放態度，並嚴厲批評聯準會近年的通膨處理，認為央行陷入「公信力危機」，需要「政權更替」。但他也強調，聯準會維持貨幣政策獨立性是「至關重要」的。

華許被提名接替即將卸任的主席鮑爾。鮑爾因降息步調過慢而屢遭川普斥責。川普曾稱他是「笨蛋」、「倔驢」以及「太遲先生」，甚至揚言要解職。

本月稍早，鮑爾在一段突如其來的影片中宣布，聯準會收到傳票，威脅要以刑事罪名起訴他，理由是央行在華府總部的高價翻修計畫。鮑爾認為，這項調查是企圖恐嚇聯準會，干預其利率決策，破壞獨立性。白宮則表示，川普並未指示司法部發出傳票。

鮑爾最初是在 2018 年由川普任命為主席，之後又在拜登任內獲得第二個四年任期。

經濟學家羅格夫今年稍早在一篇評論中指出，華許「備受推崇」，但「比鮑爾更偏鷹派」，也就是更傾向支持高利率。

圍繞鮑爾的爭議可能使華許的確認更困難。多位共和黨參議員嚴厲批評司法部的傳票，北卡羅來納州參議員湯姆·提利斯甚至誓言，在「法律問題完全解決之前」將反對所有聯準會人事提名。

一些聯準會觀察人士也認為，傳票事件可能讓鮑爾更傾向在主席任期五月屆滿後，繼續留在七人理事會中擔任普通理事。大多數前主席在卸任後都選擇辭職，但鮑爾可留任至 2028 年初，這將稀釋川普的影響力。

聯準會 鮑爾 川普

上一則

川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

延伸閱讀

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」
川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國
再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」
鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤