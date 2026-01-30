ICE探員接新命令：「針對性」執法 不要接觸挑釁者

ICE接獲最新命令，執法時不要理會挑釁者，以免製造傷亡。（路透）

路透報導，在明尼蘇達州的移民 與海關執法局(ICE )探員28日接獲新指令，在執行川普總統的掃蕩移民行動時，「不要與挑釁者溝通或接觸」。該指令並要求執法人員只針對有犯罪指控或被定罪的違法移民。

路透取得內部電郵顯示，新指令由ICE執法與驅逐行動處(Enforcement and Removal Operations，ERO)負責人查爾斯(Marcos Charles)下達。該電郵寫道：「我們正轉向『有犯罪紀錄的外國人』進行『針對性』的執法。這包括逮捕紀錄，而不只是定罪。所有目標都必須有犯罪關聯(criminal nexus)。」

在明尼亞波利斯接連發生兩起美國公民參與抗議活動時遭ICE探員槍擊身亡事件、引發全國各地強烈反彈後，這份新指令詳細闡述了川普政府移民執法行動和策略新方向，與之前在明尼亞波利斯和其他城市的大規模清剿行動截然不同。

該電郵寫道，「不要與挑釁者溝通或接觸，因為這樣做除了激化局勢之外沒有任何意義。沒有人能夠說服對方。唯一可以溝通的應該是下達命令的官員。」

在這項行動策略轉變新指南下達前，川普本周表示，他要「緩和」明尼亞波利斯和聖保羅的緊張局勢。川普指派「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)接管明州 移民執法行動。曾在洛杉磯、芝加哥等地領導ICE進行對抗性清剿行動的邊境巡邏隊(Border Patrol )指揮官博維諾(Gregory Bovino)則離開。

根據新準則，ICE人員將配備擴音器，以便向公眾發令，並且「需要口頭說明逮捕過程的每個步驟」。準則未說明哪些行動會觸發下達命令，也未說明若命令未被遵從，執法人員應採取何種行動。

ICE人員可以檢查潛在目標者車牌，若車輛登記車主是有犯罪紀錄移民，應進行逮捕。

電郵並表示，ICE將在明州主導行動，邊境巡邏隊將是輔助性質；ICE已取得明州和地方官員更多合作，未來可能有更多機會逮捕假釋或緩刑移民。

路透報導，一位政府官員在回應白宮置評時表示：「我們正就如何在明州開展最有效行動進行討論。任何指導意見正式發布之前，都不應視為最終版本。」