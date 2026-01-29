梅蘭妮亞紀錄片首映「重返白宮前20天」 第一夫人可能獲高額報酬

我的頻道

記者胡玉立／即時報導
第一夫人梅蘭妮亞·川普與她參與製作的紀錄片「梅蘭妮亞」廣告；這部電影29日晚間在華府甘迺迪中心舉行首映，隔日在全球1600個影廳上映。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞·川普與她參與製作的紀錄片「梅蘭妮亞」廣告；這部電影29日晚間在華府甘迺迪中心舉行首映，隔日在全球1600個影廳上映。(路透)

由第一夫人梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)製作的紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)，29日晚間在甘迺迪中心首映，隔日將在全球各大影院上映。這部電影記錄了梅蘭妮亞與丈夫川普重返白宮前的20天。

梅蘭妮亞28日為紐約證券交易所按鈴開市之前說道：「我的新電影『梅蘭妮亞』提供了一個觀看美國重要階段—第47任總統就職典禮的窗口。這是史上第一次，人們透過即將上任的第一夫人視角，見證就職典禮前的20天種種。」

美聯社報導，現年55歲的梅蘭妮亞行事低調，即使來到了川普第二個任期，這位第一夫人對美國公眾而言，仍然有些神秘。

她說，這部電影將呈現她如何扮演如此重要角色，既兼顧商人、妻子和母親的多重身分，還要協調全家搬回白宮。她在電影預告片中說：「大家都想知道。所以，有了它。」

專家表示，這部紀錄片或許有助改善社會大眾對梅蘭妮亞的看法。費城聖約瑟夫大學歷史系教授西布利(Katherine Sibley)說：「我認為這某種程度上是為了提升、塑造或完善她在美國民眾心目中的形象；畢竟，對美國民眾來說，她是個謎。」

紀錄片「梅蘭妮亞」在2024年12月開拍，全長近兩小時；由米高梅影業製作、據稱耗資4000萬元。梅蘭妮亞的長期顧問貝克曼(Marc Beckman)透露，去年她多次離開華府，全身心投入製作這部紀錄片，深度參與紀錄片製作各環節。

該片30日將在全球約1600家戲院上映，其中美國約有1500家。29日晚間在甘迺迪中心舉行首映典禮，當天全美有21家影院同步播出，邀請嘉賓觀看，為影片宣傳造勢。院線下檔後，將改在亞馬遜Prime Video串流服務獨家播出。

目前不清楚梅蘭妮亞將從這部紀錄片獲得多少報酬，也不清楚她將如何使用電影收益。專家表示，第一夫人參與電影拍攝計畫是美國歷史上創舉，但川普家族對娛樂事業並不陌生。

俄亥俄大學歷史系榮譽教授傑利森(Katherine Jellison)表示，「據我所知，她是第一位因拍攝關於自己的紀錄片而獲得高額報酬的第一夫人；川普家族總是打破常規。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

梅蘭妮亞 川普 甘迺迪中心

