明市市長拒絕助移民執法 川普怒稱「玩火」

明尼亞波利斯市長弗雷28日堅稱明市警察不配合執行聯邦移民法。(路透)

總統川普 28日再度警告，明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)堅持地方警察不配合執行聯邦移民 法的說法是在「玩火」。雖然川普似有意緩和緊張局勢，但截至28日，當地街頭仍看不到任何實質轉變。

美聯社與路透報導，觀察人士指出，川普政府推動的「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)遣返掃蕩並未減弱，只是行動看起來更具針對性。明尼亞波利斯近期因聯邦執法人員先後槍殺兩名美國公民，引發大規模示威與衝突，抗議浪潮蔓延至全美，歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)28日甚至發表抗議歌曲「明尼亞波利斯街頭」（Streets of Minneapolis），悼念兩位在執法過程中失去性命的民眾。

就在前一天，川普與多名高層官員連續數周的強硬言辭後，對外釋出較為緩和的訊號，但到了28日，政府高層再度轉為強勢表態。司法部長邦迪(Pam Bondi)表示，聯邦執法人員28日已在明尼蘇達州逮捕16人，指控他們涉嫌攻擊、抗拒或妨礙聯邦執法，「任何事都無法阻止我們繼續逮捕與執法」。

川普政府27日曾暗示將調整策略，派遣霍曼(Tom Homan)接手行動，取代因激進手法而備受批評的邊境 巡邏隊官員博維諾(Gregory Bovino)。一名政府高層官員表示，霍曼接手象徵行動將轉向較傳統、以目標為導向的執法方式，而非博維諾在多個城市採取的大規模街頭掃蕩。觀察人士發現，移民暨海關執法局(ICE)的行動在27日似乎短暫放緩，但隔日明尼亞波利斯與聖保羅(St. Paul)仍持續進行移民執法行動，聯邦人員與行動者的對峙依舊不斷，只是行動更偏向鎖定特定對象。相較之下，過去幾周，執法人員往往會隨機攔查路人，要求出示合法身分文件。

川普政府採取行動與明州官員協調，進行普雷蒂命案調查，但明尼亞波利斯市抗議行動沒有止歇。圖為抗議民眾28日聚在明市為遇難的普雷蒂舉行燭光追悼。(美聯社)

對此，明尼亞波利斯雜貨店業者赫南德斯(Daniel Hernandez)表示，儘管帶領掃蕩的指揮官博維諾已被調職，但執法手段並未改變，移民社區仍深陷恐懼之中，許多移民經營的商店自去年12月底停業至今仍不敢復業，「博維諾被撤換了，但目前為止，策略看起來完全沒有改變，」赫南德斯說，「現在沒有人相信政府所說的這些調整。」

在政治壓力升高之下，川普先前曾與民主黨籍市長弗雷及州長華茲(Tim Walz)通話，還曾一度收斂對兩人的言詞攻擊，並承諾將合作降低摩擦，但川普28日再度在社群媒體上抨擊弗雷，指責他重申明尼亞波利斯不會執行聯邦移民法的立場。川普說，「能不能請他身邊的人解釋清楚，這種說法是對法律極其嚴重的違反，他是在玩火！」

對此，弗雷回應，「這裡警方的工作是保護人民安全，而非執行聯邦移民法。」