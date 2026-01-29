德州暫停州府及公立大學申請H-1B 佛州討論跟進

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
德州州長艾伯特率先宣布，德州公立大學和政府機構未經州府書面許可，不得提出H-1B申請，以聘用德州人優先。（路透）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）27日下達暫停令，2027年5月31日下一屆立法會議結束之前，德州公立大學和州政府機構未經德州勞動力委員會書面許可，不得提交新的H-1B簽證申請。

艾伯特並非唯一針對H-1B簽證採取行動的共和黨州長。去年佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）即呼籲減少H-1B簽證招聘機會，指該計畫被濫用來填補非專業職位空缺。負責監管佛州公立大學系統的理事會（Board of Governors）訂於29日討論明年以前暫停使用H-1B簽證專案招募新員工。

H-1B簽證允許美國雇主聘用具專業技能的外籍人才；德州有數千名H-1B簽證持有者。川普政府正大力重塑該簽證計畫。艾伯特表示，「州政府須以身作則，確保就業機會，尤其應將納稅人資助的就業機會，優先分給德州人。」

支持H-1B簽證計畫的德州人士認為，該簽證對德州有利，任何暫停都可能加劇現有人員短缺，阻礙大學招募人才能力。

德州民主黨籍眾議員、德州墨西哥裔立法黨團主席羅米洛（Ramon Romero Jr.）表示，「凍結這些途徑會使全州各地課堂、研究中心和醫院更難配備人員，加重公共服務負擔，損害德州民眾利益。」

但艾伯特與共和黨人指責該簽證被濫用，打算審視該計畫使用情況。為此，他已下令各機構和大學提供去年新增或續簽H-1B簽證申請數量、目前持有簽證申請人數、職位、原籍國及簽證到期日等資訊。還要求雇主提供文件，證明已盡力為「德州合格人選提供合理的職缺申請機會」。

艾伯特表示，這項凍結措施將為議員爭取時間，以便「為該簽證計畫下的就業建立法定防護欄」，同時也讓國會得以修改聯邦法律，並使川普政府提出的計畫改革得以落實。

根據美國公民及移民服務局（USCIS）去年9月數據，德州大學西南醫學中心（University of Texas Southwestern Medical Center）是目前德州持有最多H-1B簽證的公立大學，共228人持該簽證。

川普總統去年9月宣布徵收10萬元H-1B簽證費，但目前正受到法律挑戰。德州農工大學系統（Texas A&M University）表示，因為需向聯邦繳納10萬元費用，該校已停止申請新的H-1B簽證。數據顯示，德州農工大學有210人持H-1B簽證。

佛州州長德桑提斯先前已倡議減少使用H-1B員工，佛州將討論跟進德州的相關政策。（美聯社）

H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機

移民專頁／簽證面試後 被行政審查很常見

移民專頁／如I-485被拒 且H-1B需換雇主 雇主可能要付10萬元

移民律師：簽證審查速度放慢、標準趨模糊

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

