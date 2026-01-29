WSJ：邊境沙皇坐鎮 聯邦與明州關係「新起點」

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
邊界沙皇霍曼奉川普總統之命急赴明尼亞波利斯市，坐鎮指揮移民掃蕩行動，同時與明州官員協調，降溫緊張對峙僵局。(路透)
華爾街日報分析，白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)奉川普總統之命到明尼亞波利斯坐鎮指揮移民掃蕩行動，象徵聯邦政府與明尼蘇達州地方政府關係的新起點。霍曼抵達後立即亮出起手式，例如跟民主黨地方領導人協商，要求州立監獄與看守所增加移交聯邦機關的移民人數，今後移民行動執行手段則可能從廣泛的街頭逮捕，轉型為針對性更強的鎖定行動。

報導指出，霍曼帶著對民主黨地方政府官員的一系列要求來到明州，知情人士說，霍曼清單第一優先項目就是爭取跟民主黨官員達成協議，讓明州監獄及看守所交出更多移民。

消息人士表示，多名明州民主黨地方官員已經收到司法部傳票，霍曼希望民主黨方面做出某些讓步(concessions)，交換條件則是減少聯邦人員在明州的部署人力。霍曼26日晚間抵達明州以來，到目前為止最明顯的發展是雙方的確已經展開對話。

霍曼27日會見了先前一直跟川普總統及邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)對槓的民主黨籍明州州長華茲(Tim Walz)、明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)。博維諾遭到調職之後，已經離開明州。

已經收到司法部傳票的弗雷對霍曼表示，不會配合執行聯邦移民法律。

對於霍曼跟華茲、佛雷對話，川普27日給予肯定，並表示：「聽說一切進展順利。」

報導分析，如果霍曼在明尼亞波利斯掌理局面取得成功，這套模式可能成為聯邦移民幹員全國執法行動的基準方針。不過，霍曼面臨的考驗是，必須向川普證明即使改採較為低調的手段，還是能有足夠的逮捕人數，讓大規模遣返行動的計畫達標。

正在角逐共和黨明州州長初選的州議會議長德穆斯(Lisa Demuth)在社群平台X發文說：「霍曼來到明尼蘇達州是一個契機，能夠邁向川普總統一直推動的聯邦、州政府、地方政府合作，讓一切重新開始。」

一名參與霍曼與民主黨地方官員會面的消息人士說，霍曼非常希望降低街頭混亂，雖未做出具體承諾，但很努力想讓緊張衝突降溫。

