砸車窗、炸房門…指揮ICE掃蕩頻破常規 博維諾飽受批評遭撤換

博維諾是逮捕移民的強硬派，在連續發生兩起槍殺公民事件後，已被拔掉指揮權回到加州。（路透）

聯邦探員在明尼亞波利斯不到三周就槍殺兩人，負責在明尼蘇達州指揮鎮壓掃蕩移民行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)離開該市。美聯社報導，博維諾一直是川普 總統下令大規模掃蕩移民行動的策畫者和代言人；但他也因執法策略頻頻打破常規，飽受批評。

博維諾去年夏天率領聯邦探員在洛杉磯 、芝加哥和紐奧良等大城展開逐城掃蕩行動；12月至明州執行國土安全部所稱史上規模最大移民執法行動，被某些人認為是「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的執法英雄。

在洛杉磯，博維諾的特工砸碎車窗、炸開房屋大門，騎馬巡邏洛杉磯著名的麥克阿瑟公園。博維諾聲稱，若駕駛應被逮捕且拒開車門，砸碎車窗「比任其逃逸再高速追捕安全」；他形容炸開房屋大門是「深思熟慮的戰術運用」，「我不想圍困房子好幾小時，引發騷亂。」

在芝加哥，他的特工乘坐黑鷹直升機突襲公寓大樓，在公立學校附近使用化學製劑，在醫院將芝加哥市議員銬上手銬。當地人士指這些策略加劇社區緊張局勢，引發暴力事件。聯邦法官也罕見斥責博維諾，稱他在抗議者構成的威脅方面，誤導法庭。

博維諾主張移民執法應採「速戰速決」策略。政府官員總說他們是遣返「罪大惡極之人」，博維諾卻支持逮捕已在美國紮根的非法移民 ，他稱這些人是搶在合法入境者之前的「插隊者」，違反移民法。

美國移民及海關執法局(ICE)2003年成立後，原本都是長期調查個別目標，再上街逮捕，很少持有入室搜索令。但為實現川普大規模驅逐移民承諾，博維諾直言，「我們會速戰速決，一個接一個抓走目標，不會停歇。」

博維諾1996年加入邊境巡邏隊，是全國20位地區邊境巡邏隊隊長之一；2023年移民來美數量創紀錄，他赴國會宣誓證詞後沒多久，就被解除加州艾爾森卓(El Centro)轄區指揮權。

但川普上台後，博維諾受到重用，被塑造成MAGA陣營中的英雄，到了去年夏天，他開始主導洛杉磯的移民執法行動，而川普政府也正是在那裡對美國城市展開了首次持續性的強力掃蕩。