我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

砸車窗、炸房門…指揮ICE掃蕩頻破常規 博維諾飽受批評遭撤換

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
博維諾是逮捕移民的強硬派，在連續發生兩起槍殺公民事件後，已被拔掉指揮權回到加州。（路透）
博維諾是逮捕移民的強硬派，在連續發生兩起槍殺公民事件後，已被拔掉指揮權回到加州。（路透）

聯邦探員在明尼亞波利斯不到三周就槍殺兩人，負責在明尼蘇達州指揮鎮壓掃蕩移民行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)離開該市。美聯社報導，博維諾一直是川普總統下令大規模掃蕩移民行動的策畫者和代言人；但他也因執法策略頻頻打破常規，飽受批評。

博維諾去年夏天率領聯邦探員在洛杉磯、芝加哥和紐奧良等大城展開逐城掃蕩行動；12月至明州執行國土安全部所稱史上規模最大移民執法行動，被某些人認為是「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的執法英雄。

在洛杉磯，博維諾的特工砸碎車窗、炸開房屋大門，騎馬巡邏洛杉磯著名的麥克阿瑟公園。博維諾聲稱，若駕駛應被逮捕且拒開車門，砸碎車窗「比任其逃逸再高速追捕安全」；他形容炸開房屋大門是「深思熟慮的戰術運用」，「我不想圍困房子好幾小時，引發騷亂。」

在芝加哥，他的特工乘坐黑鷹直升機突襲公寓大樓，在公立學校附近使用化學製劑，在醫院將芝加哥市議員銬上手銬。當地人士指這些策略加劇社區緊張局勢，引發暴力事件。聯邦法官也罕見斥責博維諾，稱他在抗議者構成的威脅方面，誤導法庭。

博維諾主張移民執法應採「速戰速決」策略。政府官員總說他們是遣返「罪大惡極之人」，博維諾卻支持逮捕已在美國紮根的非法移民，他稱這些人是搶在合法入境者之前的「插隊者」，違反移民法。

美國移民及海關執法局(ICE)2003年成立後，原本都是長期調查個別目標，再上街逮捕，很少持有入室搜索令。但為實現川普大規模驅逐移民承諾，博維諾直言，「我們會速戰速決，一個接一個抓走目標，不會停歇。」

博維諾1996年加入邊境巡邏隊，是全國20位地區邊境巡邏隊隊長之一；2023年移民來美數量創紀錄，他赴國會宣誓證詞後沒多久，就被解除加州艾爾森卓(El Centro)轄區指揮權。

但川普上台後，博維諾受到重用，被塑造成MAGA陣營中的英雄，到了去年夏天，他開始主導洛杉磯的移民執法行動，而川普政府也正是在那裡對美國城市展開了首次持續性的強力掃蕩。

非法移民 洛杉磯 川普

上一則

挨轟「無能」連累川普 諾姆陷政治風暴被要求下台

下一則

去年達協議…川普問「為何還沒批」調高南韓關稅至25%

延伸閱讀

多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動

多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動
ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去
義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤
費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞

費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園