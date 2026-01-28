「別去美國看世界盃」前FIFA主席跟進抵制

FIFA前主席布萊特稱美國有安全風險，球迷應避免前往世界盃觀球。(路透)

國際足球總會(FIFA)前主席布萊特(Sepp Blatter)於26日公開表態，支持球迷抵制今年夏季將在美國舉行的世界盃 足球賽，理由包括安全風險升高，以及美國政府在國內政治、移民 與對外政策上的爭議作為。布萊特的發言，引發國際足壇對美國是否適合舉辦世足賽的質疑。

布萊特26日透過社群「X平台」轉載並聲援瑞士 反貪腐律師畢斯(Mark Pieth)的觀點，直言「我認為畢斯質疑這屆世界盃是正確的」。

英國「衛報」報導，畢斯曾在十多年前擔任FIFA獨立治理委員會主席，負責監督改革事務，並在布萊特任內與FIFA合作推動反貪腐措施；布萊特2015年在FIFA貪汙醜聞延燒之際辭去主席職務，他因涉嫌受賄被起訴受審，最後被裁定無罪獲釋。FIFA現任主席為與川普建立良好關係的英凡提諾(Gianni Infantino)。

畢斯接受瑞士「聯邦報」(Der Bund)訪問時指出，綜合目前情勢，他給球迷的唯一建議就是「千萬別去美國！反正看電視更清楚」。

畢斯警告，即使球迷順利入境，「如果惹得官員不高興，下班機就被送回家算是運氣好」。

畢斯上周接受瑞士「每日新聞報」(Tages-Anzeiger)訪問時表示，美國近期出現政治反對派遭邊緣化、移民機構濫權等現象，讓海外球迷難以安心赴美觀賽。

畢斯指出，明尼蘇達州明尼亞波利斯市近期接連發生抗議人士遭移民執法人員槍擊身亡或違法拘留的事件，引發社會譁然與示威抗議，加劇外界關切美國的公共安全與執法人員處事方式。

美聯社報導，除了治安與執法爭議，美國政府的移民與旅行政策同樣引發國際反彈。

川普政府去年12月宣布擴大旅行禁令，形同禁止來自塞內加爾與象牙海岸的球迷前往美國觀賽，除非事先取得簽證，嚴重打亂兩大非洲足球強國球迷的行程安排。

此外，美方另依「篩檢與審查機制不足」為由，將伊朗與海地也列入禁令名單。

國際足壇的不滿不只來自瑞士，德國足球協會副主席格特利希(Oke Göttlich)日前接受「漢堡晨報」(Hamburger Morgenpost)訪問時指出，當前情勢已使「嚴肅討論抵制世界盃」成為必要考量選項，凸顯歐洲足壇高度擔憂舉辦國家的環境。

本屆世界盃預定6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥三國登場。