我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

「別去美國看世界盃」前FIFA主席跟進抵制

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FIFA前主席布萊特稱美國有安全風險，球迷應避免前往世界盃觀球。(路透)
FIFA前主席布萊特稱美國有安全風險，球迷應避免前往世界盃觀球。(路透)

國際足球總會(FIFA)前主席布萊特(Sepp Blatter)於26日公開表態，支持球迷抵制今年夏季將在美國舉行的世界盃足球賽，理由包括安全風險升高，以及美國政府在國內政治、移民與對外政策上的爭議作為。布萊特的發言，引發國際足壇對美國是否適合舉辦世足賽的質疑。

布萊特26日透過社群「X平台」轉載並聲援瑞士反貪腐律師畢斯(Mark Pieth)的觀點，直言「我認為畢斯質疑這屆世界盃是正確的」。

英國「衛報」報導，畢斯曾在十多年前擔任FIFA獨立治理委員會主席，負責監督改革事務，並在布萊特任內與FIFA合作推動反貪腐措施；布萊特2015年在FIFA貪汙醜聞延燒之際辭去主席職務，他因涉嫌受賄被起訴受審，最後被裁定無罪獲釋。FIFA現任主席為與川普建立良好關係的英凡提諾(Gianni Infantino)。

畢斯接受瑞士「聯邦報」(Der Bund)訪問時指出，綜合目前情勢，他給球迷的唯一建議就是「千萬別去美國！反正看電視更清楚」。

畢斯警告，即使球迷順利入境，「如果惹得官員不高興，下班機就被送回家算是運氣好」。

畢斯上周接受瑞士「每日新聞報」(Tages-Anzeiger)訪問時表示，美國近期出現政治反對派遭邊緣化、移民機構濫權等現象，讓海外球迷難以安心赴美觀賽。

畢斯指出，明尼蘇達州明尼亞波利斯市近期接連發生抗議人士遭移民執法人員槍擊身亡或違法拘留的事件，引發社會譁然與示威抗議，加劇外界關切美國的公共安全與執法人員處事方式。

美聯社報導，除了治安與執法爭議，美國政府的移民與旅行政策同樣引發國際反彈。

川普政府去年12月宣布擴大旅行禁令，形同禁止來自塞內加爾與象牙海岸的球迷前往美國觀賽，除非事先取得簽證，嚴重打亂兩大非洲足球強國球迷的行程安排。

此外，美方另依「篩檢與審查機制不足」為由，將伊朗與海地也列入禁令名單。

國際足壇的不滿不只來自瑞士，德國足球協會副主席格特利希(Oke Göttlich)日前接受「漢堡晨報」(Hamburger Morgenpost)訪問時指出，當前情勢已使「嚴肅討論抵制世界盃」成為必要考量選項，凸顯歐洲足壇高度擔憂舉辦國家的環境。

本屆世界盃預定6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥三國登場。

世界盃 瑞士 移民

上一則

ICE擬助冬奧維安 義大利反彈 米蘭市長：不歡迎「殺人兵」

下一則

邊境巡邏隊緝毒 亞利桑納激戰 1男中彈

延伸閱讀

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤
費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞

費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞
金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤

金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤
聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選

聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園