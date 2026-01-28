ICE擬助冬奧維安 義大利反彈 米蘭市長：不歡迎「殺人兵」

2026年冬奧2月6日起將在義大利米蘭舉行，賽程安全問題受到重視。(路透)

美國移民 及海關執法局（ICE ）之下的一個單位即將現身米蘭冬奧協助保安的消息，這兩天在義大利 引發擔憂、憤怒和困惑，數萬人簽署線上請願書，要求政府阻止ICE前來。包括義大利外長和內政部都趕忙在27日澄清，國土安全調查處（HSI）的人員「不是那些在明尼亞波利斯街頭巡邏的人」。

美聯社和政治新聞網站POLITICO報導，義大利部分民眾的反應，顯示國際社會對美國政府移民政策的反感日增，也凸顯川普總統領導下的美國與其盟友之間的裂痕。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）受訪時甚至斥責ICE是「殺人民兵，擅闖民宅、簽署非法令狀的民兵。毫無疑問，米蘭不歡迎他們。」

這場爭議始於26日倫巴底大區主席方塔納（Attilio Fontana）錯誤暗示，米蘭冬奧期間，ICE特工會協助保護副總統范斯（JD Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）的安全。米蘭2月6日舉辦冬季奧運開幕式，倫巴第大區也是冬奧舉辦地之一。

消息一出，反對黨反應強烈，地方領袖紛紛加入譴責行列；公眾壓力持續增加；兩份線上請願書27日已收集到超過5萬個簽名，呼籲政府阻止ICE進入義大利開展行動。

義大利內政部立即表示，HSI調查人員是駐紮在美國駐米蘭總領事館，支持其他美國執法機構；HSI已在義大利等50多個國家開展工作多年，他們不包括美國移民管制人員。內政部還強調：「所有在義大利境內的安全行動，一直完全由義大利當局負責和指揮。」

ICE也發聲明澄清指出，「顯然ICE不會在外國開展移民執法行動。」「奧運期間，ICE的國土安全調查處協助國務院外交安全局和東道國審查並降低跨國犯罪組織風險。所有安全行動仍由義大利當局負責。」

義大利外交部長（Antonio Tajani）則表示，負責安保工作的「不是那些在明尼亞波利斯街頭巡邏的人」。他說：「我對ICE的立場比義大利任何人都強硬。這也不是什麼納粹黨衛軍（SS）要來了。」SS指的是臭名昭著的納粹準軍事組織。