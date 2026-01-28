邊境巡邏隊緝毒 亞利桑納激戰 1男中彈

亞利桑納州邊界27日上午發生槍戰。圖為美國邊境巡邏隊探員在槍案現場了解案情。(路透)

亞利桑納州阿里瓦卡(Arivaca)邊境 地區27日發生激烈交火。一名涉及走私活動的34歲男子在企圖逃避查緝時，向聯邦邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)直升機及執法人員開槍，遭聯邦探員還擊受傷。

美聯社報導，聯邦調查局(FBI)指出，涉案男子為34歲的亞利桑納州居民施萊格爾(Patrick Gary Schlegel)。當聯邦探員試圖在邊境附近的阿里瓦卡將其逮捕時，施萊格爾竟向盤旋的邊境巡邏隊直升機及地面探員射擊。探員隨即開槍還擊，施萊格爾中彈受傷，隨後被緊急送往地區創傷中心接受手術，27日晚間已在康復中。

阿里瓦卡距離邊境約10哩，該地區是毒品走私者與非法越境移民 的常見路線，執法人員經常在此巡邏。皮馬郡警局(Pima County Sheriff’s Department)表示，FBI已請求主導此次針對邊境巡邏隊的「武力使用調查」(use-of-force investigation)。

FBI特別探員詹克(Heith Janke)表示，施萊格爾前科累累，包括曾因走私罪被定罪，並在2025年因逃亡而遭到通緝。施萊格爾目前由聯邦監管，預計將面臨刑事指控。

民主黨籍的皮馬郡警長納諾斯(Chris Nanos)雖曾表態，在川普總統打擊移民的行動中，其部門不會協助執行聯邦移民法，將優先把有限資源投入地方治安，但此次參與調查是基於長期建立的邊境合作關係，以便促進案件透明度。

此次槍擊 事件發生之際，國土安全部(DHS)正在全美展開大規模執法行動。本月在明尼蘇達州的行動中，已發生三起涉及移民官員的槍擊事件，其中兩起造成死亡。相較於明尼蘇達州的執法行動被許多民眾拍下影片，槍擊案發生在人口僅約500人的阿里瓦卡，目前尚無民眾拍攝的相關影片流出。