嚴打無證移民 全美「人口成長」去年顯著放緩

編譯莊瑞萌／綜合報導
美國人口普查局公布最新人口統計，2025年全美人口成長率顯著放緩，總人口達到近3.42億人，成長率從2024年的近1%驟降至0.5%。 圖為全美人口最 多的紐約市。(美聯社)
美國人口普查局公布最新人口統計，2025年全美人口成長率顯著放緩，總人口達到近3.42億人，成長率從2024年的近1%驟降至0.5%。 圖為全美人口最 多的紐約市。(美聯社)

商務部人口普查局(U.S. Census Bureau)27日公布最新數據顯示，隨著川普政府對無證移民採取嚴厲打擊行動，2025年人口成長率顯著放緩，總人口達到近3.42億人，成長率從2024年的近1%驟降至0.5%。

美聯社報導，數據顯示，2025年的成長率與2024年相比出現劇烈跌幅。2024年人口成長約1%，曾創下20年來新高，主要動力便是移民，但去年移入人口僅約130萬人，較2024年的280萬人大幅縮減。人口調查局預測，若此趨勢持續，到2026年中，年度移民增加人數恐將跌至32.1萬人。

歷史數據顯示，過去125年來人口成長最低點出現在2021年新冠疫情高峰(0.16%)，其次則是1919年西班牙流感時期(略低於0.5%)。在自然增長方面，去年出生人數比死亡人數多出51.9萬人，雖高於疫情初期低點，但與2000年代每年160萬至190萬人的增幅相比，落差依舊明顯。

由於移民人數下滑，也重創多個長期仰賴移民支撐人口成長的州。加州2025年人口淨減9500人，與前一年增加23.2萬人成強烈對比。另外，受到生活成本增加、房價飆升與保費上漲影響，佛州來自外州遷入的人口及海外移民雙雙下滑，移民淨值由41.1萬人跌至17.8萬人。

在各州表現中，愛達荷州、南北卡羅萊納州成長率最高(1.3%至1.5%)，德州、佛州與北卡州則是人口增加數最多的州。相較之下，加州、夏威夷、新墨西哥、佛蒙特及西維吉尼亞州則出現人口萎縮。

長期支撐全美成長的南方地區，人口增幅也從2024年的170萬人縮減至110萬人。此次數據公布之際，學界正試圖評估川普第二任期移民政策的影響。川普於2025年1月重返白宮前，在2024年大選期間，便是將南部邊境移民湧入問題列為核心競選議題。

布魯金斯研究所(Brookings)人口學家佛瑞(William Frey)表示，「許多州的成長幅度在明年可能會進一步萎縮。」人口普查局資深研究員詹森(Eric Jensen)也指出，這些數據反映了近期觀察到的外移趨勢，「進來的人變少，出去的人變多。」

移民 川普 西維吉尼亞州

