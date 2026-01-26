我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

激烈反抗？影片還原遭射殺明州男未掏槍 官員卻稱威脅

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
普雷蒂被邊境巡警壓制後，執法人員掏槍朝普雷蒂射擊，現場傳出十槍左右的槍響。（路透）
普雷蒂被邊境巡警壓制後，執法人員掏槍朝普雷蒂射擊，現場傳出十槍左右的槍響。（路透）

37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)24日上午在明尼阿波利斯遭聯邦執法人員開槍射殺，目前至少有四段目擊者拍攝的影片公開流傳，影片中他並未持槍，且已被壓制繳械。然而川普政府官員的解讀似乎與影片呈現的情況大不相同，不斷敘述普雷蒂對執法人員構成威脅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，槍擊發生不久後國土安全部長諾姆(Kristi Noem)便說普雷蒂手持一把九毫米半自動手槍接近邊境巡邏隊員，隊員們試圖解除他的武裝但他激烈反抗；白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)則說普雷蒂「試圖暗殺聯邦執法人員」。FBI局長巴特爾(Kash Patel)25日稱不可能襲擊執法人員而不受懲罰，被問到「普雷蒂是如何威脅執法人員」時，巴特爾推說「希望國土安全部和檢察官對此進行調查。」

這些由目擊者從不同角度拍攝的影片——包括街頭、商店和車內——顯示普雷蒂在衝突發生前，他曾上前幫助一名被聯邦探員推擠的人，之後與探員發生扭打時也是拿著手機而已。

距離最近的影片由一位身穿粉色外套女子拍攝，顯示一開始普雷蒂只是在街上用手機拍攝執法情況。他身穿棕色長褲、深色連帽外套與深色棒球帽，在街道中央近距離與執法人員交談，其中一名執法人員將他推回路邊。之後另名執法人員推擠民眾，對方跌倒在路邊積雪上，普雷蒂試圖隔開兩人，致命的衝突就此開始。

執法人員掏出一個看似胡椒噴霧的罐子。普雷蒂扭身閃避，左手高舉過頭，仍被噴灑噴霧並被推了一把。普雷蒂移動到倒在路邊的民眾身旁，再次被噴灑噴霧，他似乎將手機放進右側外套口袋，接著倒在那人身上並抱住對方，隨後多名執法人員包圍普雷蒂，將他壓倒在地。穿灰色外套的執法人員接近並似是搜查普雷蒂後，有人喊出「有槍」，一名戴著黑色面罩、站在普雷蒂上方的執法人員便拔槍指向普雷蒂，灰外套人員接著離開包圍圈，右手拿著一把應是普雷蒂的手槍；此時他跪在地上，接著黑面罩人員開火，一連串槍聲後普雷蒂倒地不動。

普雷蒂家屬質疑川普政府的說法，稱他在衝突中並未持槍，聲明表示「政府聲稱關於我們兒子的謊言令人作嘔且憤慨。」

從視頻中顯示，普雷蒂（左一）在被執法人員壓制前，僅手持手機，並未見到武器。（路透...
從視頻中顯示，普雷蒂（左一）在被執法人員壓制前，僅手持手機，並未見到武器。（路透）

國土安全部 川普 邊境

上一則

執法射殺百姓引爆民怨 共和黨議員也問「培訓充分？」

延伸閱讀

聯邦官員開槍再釀死 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊

聯邦官員開槍再釀死 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊
多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆

多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州

抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名