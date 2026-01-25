又1人遭槍殺… 「該挺身而出了」 明州追蹤ICE志工劇增

一名37歲男子24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯遭到聯邦移民執法官員開槍射殺，不少民眾集會悼念。(路透)

明尼亞波利斯抗議者居民連續兩天耐著零下低溫走上街頭，強烈要求移民 暨海關執法局(ICE )撤離他們的社區；自願追蹤ICE探員行蹤的新志工持續大量增加，他們說：「是該挺身而出了。」

但負責打擊移民行動的邊境 巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)仍在23日加倍進行拘留行動；他在記者會上誓言，政府將繼續搜捕「犯罪外國人」，「我們會把他們全部從街上抓走。行動已經開始，我們絕不放棄。」

路透報導，自從本月7日抗議者古德(Renee Nicole Good)在明尼亞波利斯的ICE行動中遭聯邦執法人員射殺遇害後，儘管明知存在暴力風險，仍自願冒險追蹤ICE探員行蹤的新志工人數大量增加。

目前至少有五個志工組織提供培訓，指導參與者如何監督ICE行動、如何警告移民注意ICE的存在，如何記錄ICE對被拘留者和抗議者使用武力的情況。

負責培訓的移民律師韋格納(Kate Wegener)表示，其中一個組織的線上培訓課程，幾小時內就達到1000人額滿人數。她說：「我們原本擔心古德去世後參加培訓人數會減少，結果恰恰相反。」

來自拉丁美洲的單親媽媽、已歸化的美國公民法比奧拉(Fabiola)表示，她剛得知古德被槍殺消息時，心碎又恐懼；她開始送食物給那些不敢出門的人，常去古德臨時紀念碑悼念。她也決定加入數千名明尼蘇達州居民行列，自願追蹤ICE探員行蹤。

法比奧拉在明尼亞波利斯生活了20多年，擁有一家建築公司。她告訴路透，她擔心自己和七歲兒子的安全，「我的確很害怕，但我也知道我必須照顧我的同胞。」

現在，法比奧拉和兒子若在上學途中看到移民執法人員，就會吹口哨。她還教兒子識別聯邦探員制服，並要他記住祖父母的電話號碼，以防她被逮捕。

法比奧拉說她不認識古德，但古德住的地方距她家只有幾個街區。她說：「古德的孩子們現在沒有媽媽了。如果我出了事，我的孩子該怎麼辦？」

