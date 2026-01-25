我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

又1人遭槍殺… 「該挺身而出了」 明州追蹤ICE志工劇增

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名37歲男子24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯遭到聯邦移民執法官員開槍射殺，不少民眾集會悼念。(路透)
一名37歲男子24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯遭到聯邦移民執法官員開槍射殺，不少民眾集會悼念。(路透)

明尼亞波利斯抗議者居民連續兩天耐著零下低溫走上街頭，強烈要求移民暨海關執法局(ICE)撤離他們的社區；自願追蹤ICE探員行蹤的新志工持續大量增加，他們說：「是該挺身而出了。」

但負責打擊移民行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)仍在23日加倍進行拘留行動；他在記者會上誓言，政府將繼續搜捕「犯罪外國人」，「我們會把他們全部從街上抓走。行動已經開始，我們絕不放棄。」

路透報導，自從本月7日抗議者古德(Renee Nicole Good)在明尼亞波利斯的ICE行動中遭聯邦執法人員射殺遇害後，儘管明知存在暴力風險，仍自願冒險追蹤ICE探員行蹤的新志工人數大量增加。

目前至少有五個志工組織提供培訓，指導參與者如何監督ICE行動、如何警告移民注意ICE的存在，如何記錄ICE對被拘留者和抗議者使用武力的情況。

負責培訓的移民律師韋格納(Kate Wegener)表示，其中一個組織的線上培訓課程，幾小時內就達到1000人額滿人數。她說：「我們原本擔心古德去世後參加培訓人數會減少，結果恰恰相反。」

來自拉丁美洲的單親媽媽、已歸化的美國公民法比奧拉(Fabiola)表示，她剛得知古德被槍殺消息時，心碎又恐懼；她開始送食物給那些不敢出門的人，常去古德臨時紀念碑悼念。她也決定加入數千名明尼蘇達州居民行列，自願追蹤ICE探員行蹤。

法比奧拉在明尼亞波利斯生活了20多年，擁有一家建築公司。她告訴路透，她擔心自己和七歲兒子的安全，「我的確很害怕，但我也知道我必須照顧我的同胞。」

現在，法比奧拉和兒子若在上學途中看到移民執法人員，就會吹口哨。她還教兒子識別聯邦探員制服，並要他記住祖父母的電話號碼，以防她被逮捕。

法比奧拉說她不認識古德，但古德住的地方距她家只有幾個街區。她說：「古德的孩子們現在沒有媽媽了。如果我出了事，我的孩子該怎麼辦？」

▼收聽一洲焦點Podcast：

ICE 移民 邊境

上一則

明城居民設安全屋 挺身護與父母失散移民兒童

下一則

月內2死… 國安部長稱探員自衛開槍 明州州長：荒謬謊言

延伸閱讀

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張
ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力
涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅