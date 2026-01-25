我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

月內2死… 國安部長稱探員自衛開槍 明州州長：荒謬謊言

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國安部長諾姆在新聞發表會上稱，螢幕所顯示的手槍是從普雷蒂身上繳獲。(路透)
國安部長諾姆在新聞發表會上稱，螢幕所顯示的手槍是從普雷蒂身上繳獲。(路透)

本月初，明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)抗議者37歲女子遭移民暨海關執法局(ICE)探員槍殺身亡，引發民眾激憤抗議；不料聲浪未平之際，又發生一名男子遭邊境巡邏隊員射殺的不幸，儘管警方呼籲市民冷靜，不過一連串擦槍走火的意外，已經加深聯邦與州執法人員之間的摩擦。

有線電視新聞網(CNN)報導，國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)24日在華府舉行記者會，針對明尼亞波利斯男子普雷蒂(Alex Pretti)遭到擊斃事件辯護說：「我不知道有哪個和平示威者會帶著槍枝、彈藥而非標語牌現身，這是一場暴力騷亂，有人攜帶武器出現並用來攻擊執法人員。」

面對DHS宣稱開槍的探員是出於自衛擊斃普雷蒂的說法，明州州長華茲(Tim Walz)痛斥為「荒謬謊言」，而且CNN掌握的事發現場影片顯示，一名聯邦官員在邊境巡邏隊(Border Patrol)探員開槍擊中普雷蒂之前，曾從其手中奪走槍枝，當地警方也透露37歲死者是一名加護病房護士並持有合法持槍許可。

同時國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也透過社群平台X表達對聯邦移民執法官員的支持，「感謝上帝，感謝@ICEgov的愛國者們，我們百分之百支持你們，你們正在拯救國家。」還不忘譴責明州官員與抗議者，「明州領導階層以及街頭的瘋子們真可恥，ICE > MN (移民執法局大於明尼蘇達)。」

對於接連發生移民執法槍擊事件的不滿情緒，已從街頭蔓延到國會山莊。稍早前，維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)發表聲明，強調包括有ICE經費的聯邦撥款法案「未經重大修改」不應通過，並呼籲「採取有效措施防止ICE行動」，如今還有瑪斯托(Catherine Cortez Masto，內華達)、羅森(Jacky Rosen，內華達)、夏茨(Brian Schatz，夏威夷)以及華納(Mark Warner，維吉尼亞)等人都表態反對通過DHS經費，引發政府部分停擺的擔憂。

報導指出，參院必須在30日午夜前獲得60票支持通過撥款法案，儘管共和黨擁有53席多數，不過保羅(Rand Paul，肯塔基)可能倒戈投反對票，因此仍需八位民主黨人跨黨支持。

明尼亞波利斯一名抗議者24日遭執法人員以胡椒噴霧攻擊。(美聯社)
明尼亞波利斯一名抗議者24日遭執法人員以胡椒噴霧攻擊。(美聯社)

▼收聽一洲焦點Podcast：

ICE 移民 明州

上一則

又1人遭槍殺… 「該挺身而出了」 明州追蹤ICE志工劇增

下一則

川普：盟國要各自負起國防責任

延伸閱讀

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火
川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長
3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅