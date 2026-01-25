月內2死… 國安部長稱探員自衛開槍 明州州長：荒謬謊言

國安部長諾姆在新聞發表會上稱，螢幕所顯示的手槍是從普雷蒂身上繳獲。(路透)

本月初，明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)抗議者37歲女子遭移民 暨海關執法局(ICE )探員槍殺身亡，引發民眾激憤抗議；不料聲浪未平之際，又發生一名男子遭邊境巡邏隊員射殺的不幸，儘管警方呼籲市民冷靜，不過一連串擦槍走火的意外，已經加深聯邦與州執法人員之間的摩擦。

有線電視新聞網(CNN)報導，國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)24日在華府舉行記者會，針對明尼亞波利斯男子普雷蒂(Alex Pretti)遭到擊斃事件辯護說：「我不知道有哪個和平示威者會帶著槍枝、彈藥而非標語牌現身，這是一場暴力騷亂，有人攜帶武器出現並用來攻擊執法人員。」

面對DHS宣稱開槍的探員是出於自衛擊斃普雷蒂的說法，明州 州長華茲(Tim Walz)痛斥為「荒謬謊言」，而且CNN掌握的事發現場影片顯示，一名聯邦官員在邊境巡邏隊(Border Patrol)探員開槍擊中普雷蒂之前，曾從其手中奪走槍枝，當地警方也透露37歲死者是一名加護病房護士並持有合法持槍許可。

同時國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也透過社群平台X表達對聯邦移民執法官員的支持，「感謝上帝，感謝@ICEgov的愛國者們，我們百分之百支持你們，你們正在拯救國家。」還不忘譴責明州官員與抗議者，「明州領導階層以及街頭的瘋子們真可恥，ICE > MN (移民執法局大於明尼蘇達)。」

對於接連發生移民執法槍擊事件的不滿情緒，已從街頭蔓延到國會山莊。稍早前，維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)發表聲明，強調包括有ICE經費的聯邦撥款法案「未經重大修改」不應通過，並呼籲「採取有效措施防止ICE行動」，如今還有瑪斯托(Catherine Cortez Masto，內華達)、羅森(Jacky Rosen，內華達)、夏茨(Brian Schatz，夏威夷)以及華納(Mark Warner，維吉尼亞)等人都表態反對通過DHS經費，引發政府部分停擺的擔憂。

報導指出，參院必須在30日午夜前獲得60票支持通過撥款法案，儘管共和黨擁有53席多數，不過保羅(Rand Paul，肯塔基)可能倒戈投反對票，因此仍需八位民主黨人跨黨支持。 明尼亞波利斯一名抗議者24日遭執法人員以胡椒噴霧攻擊。(美聯社)

▼收聽一洲焦點Podcast：