明州男遭擊斃 紐時分析現場影片：他疑拿手機非槍

37歲男子普雷蒂24日在明尼亞波利斯遭聯邦移民執法人員開槍擊斃。(美聯社)

37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)24日上午在明尼亞波利斯遭聯邦移民執法官員執勤時開槍射殺，官員聲稱普雷蒂持手槍接近邊境 巡邏隊探員，意圖「屠殺」他們。紐約時報 分析現場影片爆發衝突的過程，普雷蒂拿的似乎是手機，扭打一陣後才發現他有攜槍。

據報導，普雷蒂是一名沒有犯罪紀錄的美國公民，在明尼亞波利斯退伍軍人醫院的加護病房工作，被射殺的地點離他住的公寓不遠。他持有明尼蘇達州的持槍許可證，可合法攜帶手槍。

國土安全部 (DHS)表示，事件起因是該名男子「攜帶一把9毫米半自動手槍」接近邊境巡邏隊探員，探員試圖將他繳械。負責明州邊境巡邏隊的資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)在當天的記者會上聲稱，這名男子試圖謀殺探員，「看起來像是有人想要造成最大程度的破壞，屠殺執法人員。」

紐約時報報報導，該報核實的現場目擊者影片則顯示，當時一名探員正在向一名女子噴灑辣椒噴霧，普雷蒂以身體隔在兩人之間，隨後其他探員也向普雷蒂噴灑辣椒噴霧，當時他一手拿著手機，另一手則是空手。影片顯示直到普雷蒂被壓倒在人行道上後，才發現他攜帶手槍，繳械後便有一名探員開槍。紐時分析認為至少開了10槍。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)在記者會上表示她知道死者的意圖，「事實是這名男子攜帶武器和數十發子彈出現在執法行動現場，他不是來和平抗議的。」然而目前尚無證據顯示普雷蒂持有武器的動機為何。

普雷蒂的家屬24日拒絕發表評論，不過其父親麥可·普雷蒂(Michael)告訴美聯社他曾告誡兒子在明尼亞波利斯要小心。「大約兩周前，我們和他談過這件事，你知道，就是可以去抗議，但不要太過參與其中，不要做任何蠢事，他說他知道了。」

普雷蒂前任同事安威(Ruth Anway)形容他是一位充滿熱情、心地善良且幽默風趣的同事和朋友，他的閒暇愛好是騎自行車環遊明尼亞波利斯周邊的步道，以及陪伴他的愛犬朱爾(Joule)。普雷蒂的鄰居維納(Jeanne Wiener)聽到普雷蒂去世的消息感到非常震驚，「我們經常隔著籬笆聊天，他是我見過最和藹、最善良、最不具攻擊性、最不暴力的人。」 一名聯邦執法人員24日在與明尼亞波利斯市社區成員發生衝突時，發射催淚瓦斯彈。(路透)

