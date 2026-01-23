最新美國國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅視為第一要項

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)
國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

五角大廈23日晚間公布非機密版2026年「國防戰略報告」(National Defense Strategy)指出，國土安全是國防部第一優先任務，重要順序超過印太地區。這項宣示透露美國未來可能縮減位於歐洲及南韓的駐軍。整份報告當中並未提到「台灣」。Politico新聞網站分析，報告內容顯示五角大廈不再把中國威脅視為第一要項。

報告當中否認美國正走向「孤立主義」(isolationism)，呼籲盟邦應該分擔更多責任、增加國防工業基礎的投資。

「國防戰略報告」說明國防部將如何遵循「國家安全戰略」(National Security Strategy)，向來被認為是五角大廈的奉行圭臬。但這次公布「國防戰略報告」的時間，則是美東時間23日晚間接近7時，幾乎整個東岸都在關注強大暴風雪即將抵達之際。

根據報告內容，五角大廈四大優先任務的優先順序為：

一、保衛美國國土。

二、透過實力(strength)，而不是衝突(confrontation)，在印太地區遏阻中國。

三、在美國盟友跟夥伴之間增加責任分擔。

四、增強(supercharge)美國國防工業基礎。

報告寫道，川普總統曾說美軍首要任務就是防衛美國國土安全，因此國防部必須優先執行這項任務，包括保護美國在整個西半球的利益。維護國土安全的具體措施包括鞏固邊境安全、打擊毒品恐怖主義、保衛領空等。

報告強調川普對門羅主義(Monroe Doctrine)的新解釋指出，美國將確保美國軍隊與商業進入關鍵地帶，特別是巴拿馬運河、美國灣（墨西哥灣）、格陵蘭。

對於在印太地區威懾中國，國防部打算把重點放在更廣泛地支持戰略穩定、化解衝突、降低緊張；報告指出，川普已表明希望維持印太和平，讓貿易公平公開自由流通、創造共榮且尊重彼此利益，國防部將透過接觸向中國當局溝通美國的願景與意圖，「透過行動展現我們希望達成並維持和平繁榮未來的誠意」。

不過，報告指出，美國還是會沿著第一島鏈「建立、部署並維持」強大的拒止防禦能力。

報告寫道，美國將與印太地區盟友與夥伴密切合作，鼓勵盟友及夥伴為共同防禦貢獻更多，尤其在有效拒止的防衛方面，「透過這些努力，我們將明確表示，任何針對美國利益的侵略企圖必將失敗，因此根本不值得挺而走險去嘗試」。

川普第一任執政期間，2018年發布的「國防戰略報告」把中國列為美國安全的頭號威脅。

川普23日表示預計4月訪問中國與中國國家主席習近平會晤，習近平也預定年底回訪美國。財政部長貝森特也表示今年川習二人有機會見面四次。

國防部 川普 五角大廈

川普稱北約盟友阿富汗戰爭「脫離前線」英相喊道歉

