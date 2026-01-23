范斯訪明市 稱ICE執法之亂要怪「極左人士」、目前無需用反叛亂法

副總統范斯22日到明尼亞波利斯為ICE探員打氣，稱極左派擾亂白宮的遣返無證移民行動。(美聯社)

明尼亞波利斯市在移民 及海關執法局(ICE )強硬執法下，持續引發大規模示威抗議及衝突，在情勢尚在繃緊的時候，副總統范斯 22日到訪這個城市，希望緩和川普政府與地方政府的關係，要求地方官員與聯邦移民執法合作的同時，又表示目前無需要啟動「反叛亂法」(Insurrection Act )。

綜合美聯社等媒體報導，范斯22日到訪俄亥俄州後即轉到這個明州城市，在羅亞斯頓廣場活動中心(Royalston Square Event Center)先是與ICE官員會面，之後與明州領導人舉行會議，表示此行的目的是「更了解情況，以便緩和緊張局勢」。中心外有數十個反ICE抗議者聚集。

范斯在其後的記者會說，「我們正盡一切努力緩和局勢」，因此「明尼蘇達州的領導人也應該做出折衷讓步」。

他將ICE強硬的驅逐行動所引發的混亂，歸咎於「極左人士」以及一些地方執法人員，又否認出於種族歧視。

對於總統川普威脅援引「反叛亂法」派兵「平亂」，范斯表示「目前沒有必要這樣做」。

當媒體問及有報導稱，ICE人員無需法官搜查令即可強行闖入民宅，范斯只說搜查令仍然是移民執法的一部分，但沒有具體說明所指的是哪種搜查令。

范斯聲稱， 「除非有人向執法人員開槍，他們必須自衛，否則絕不會在沒有搜查令的情況下闖入任何人的住宅」。

與此同時，州長華茲(Tim Walz)作為回應，指聯邦政府應對這場動盪負責。他在社媒發文說「停止在街頭炫耀武力，與州政府合作有針對性打擊暴力犯罪分子，而不是隨機、咄咄逼人的對抗」。

明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)則在市政廳發表講話反駁范斯，指責移民官員存在種族歧視，「與其說是為了安全，甚至與移民問題無關，不如說是為了恐嚇民眾」。

目前司法部正在調查包括華茲及弗雷在內的明州民主黨人，是否通過公開批評政府而阻止或妨礙移民執法。

