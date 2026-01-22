我的頻道

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

川普上任周年 非法居留者自願離境獎金增至2600元

編譯彭馨儀／綜合報導
國土安全部(DHS)21日宣布，去年5月開始的海關與邊境保護局(CBP)手機應用程式(Home App)，自願離境1000元的獎金再加碼1600元，將獎金提高至2600元。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，國安部表示，自2025年1月以來，已有220萬非法居留者自願離境，其中數萬人使用政府的CBP Home手機應用程式，向政府通報自願離境。但是布魯金斯學會(Brookings Institution)上周發布的一份報告對國安部提出質疑，指稱該數據不應被視為可靠的數據來源。

「為慶祝本屆政府執政一周年，美國納稅人慷慨地提高了非法滯留者自願離境的獎勵措施，提供2600元的獎金，」國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在聲明中表示。「非法移民應該利用這項福利自行遣返，否則我們將找到他們，逮捕他們，他們將永遠無法返回美國。」

國安部在聲明中表示，提高獎金是為了慶祝川普總統執政一周年，而且可能只是暫時的。

幾個月來，國安部一直在推動自願遣返——花費數百萬元用於廣告宣傳，重點宣傳先前向自願遣返者提供的1000元獎金，還可以獲得一張免費機票到任何一個地方，甚至免除因無視遣返令而面臨的巨額罰款。去年底甚至有限時優惠獎金提高到3000元，不管多少，對於政府來說都非常划算，可節省大量成本。政府早前估計，逮捕、拘留以及遣返非法移民，整個程序平均每人成本為1萬7121元。

目前尚不清楚已向自願遣返者發放了多少獎金。

國安部表示，在川普執政的第一年，共有67.5萬人被遣返。布魯金斯學會報告的作者上周估計的數字要低得多，他們表示，在2025年，被遣返的人數在31萬至31.5萬之間。

遣返非法滯留美國的移民是川普競選時的關鍵承諾之一，但倡議者表示，在某些情況下，聯邦移民及海關執法局(ICE)以及邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)的策略矯枉過正。

遣返 非法移民 川普

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」 媒體:北約危機遠未結束

罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基

川普達沃斯CNBC專訪五面向:格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

