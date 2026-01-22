我的頻道

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

ICE目標轉向緬因州 聲稱針對有犯罪前科的索馬利亞移民

編譯盧炯燊／綜合報導
緬因州最大城市波特蘭市市長狄昂(前)21日下午證實ICE已開始在緬因州執法掃蕩有前科的非法移民。(美聯社)
緬因州最大城市波特蘭市市長狄昂(前)21日下午證實ICE已開始在緬因州執法掃蕩有前科的非法移民。(美聯社)

移民及海關執法局(ICE)目標轉向緬因州，執法人員已展開行動打擊社區非法移民。國土安全部(DHS)官員證實，ICE已在緬因州啟動一個名為「每日抓捕行動」(Catch of the Day)的專項突襲。紐約時報引述有關官員透露，今次行動目標是索馬利亞裔移民社區。

綜合紐約時報及福斯新聞等報導，ICE副助理局長海德(Patricia Hyde)21日帶領福斯新聞記者隨行巡查，聲稱這一波行動的目標是有犯罪前科者，大約有1400人。

緬因州非法移民不多，但是明尼蘇達州之外，另一個較多索馬利亞裔居住的州。在明州爆出聯邦福利欺詐主要涉及索馬利亞裔，川普政府藉此將索馬利亞移民作為重點打擊對象，ICE人員大舉行動及槍殺女子古德事件之後，緬因州已預料會成下一個目標。

民主黨籍州務卿貝羅斯(Shenna Bellows)表示，她不會批准美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)提出的「保密車牌」申請，這一決定反映出她對移民執法人員濫用權力的厭惡。

「我們並未吊銷現有車牌，但已暫停發放新的車牌。我們希望確保緬因州的車牌不會被用於無法無天的用途。」貝羅斯說。

新的行動引發緬因州官員批評，其中韋斯特布魯克(Westbrook)市長莫爾斯(David Morse)證實，ICE已於20日開展行動及拘捕，遣返官員拘留來自安哥拉、衣索比亞、瓜地馬拉和蘇丹且有犯罪記錄者。

擁有大量移民人口的劉易斯頓(Lewiston)市長謝林(Carl Sheline)則批評ICE的恐怖和恐嚇手段完全缺乏人道精神。

拜登執政期間，許多來美的索馬利亞尋求庇護者陸續在緬因州定居，與2000年代初開始抵達緬州的索馬利亞群體逐漸融合，主要居住在劉易斯頓。

緬因州民主黨籍州長密爾斯(Janet Mills)早前發出視頻聲明說，若川普政府計畫在緬因州採取挑釁性行動、侵犯居民的公民權利，將不會受到歡迎。

不過該州的聯邦檢察官本森(Andrew Benson)早於19日便發聲明警告，民眾示威抗議時要保持和平，「緬因州公民在未來希望行使集會抗議的權利時，至關重要的是這些活動必須保持和平」，任何暴力襲擊或阻礙聯邦執法人員、故意破壞政府財產者，都構成聯邦犯罪，將受到法律的嚴厲制裁。

緬因州 非法移民 ICE

