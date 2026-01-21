華盛頓郵報：國防部擬削減北約部隊 縮減對歐軍事投入

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
國防部計畫削減美國參與北約的諮詢小組人數，被解讀是華府縮減對歐洲的軍事投入。圖為國防部長赫塞斯去年10月出席北約的防長會議。（路透）
華盛頓郵報報導，多位知情官員透露，國防部計畫削減參與北約（NATO）部分部隊結構和諮詢小組；這項行動顯示川普政府進一步縮減美國對歐洲的國防軍事投入，預計將影響大約200名軍事人員，減少美國參與近30個北約組織，其中包括旨在各作戰領域訓練北約部隊的「卓越中心」（Centers of Excellence）、北約能源安全和海軍作戰諮詢小組等。

知情官員稱，五角大廈不打算一次撤出這些人力，而是計畫在人員任期結束後不再替換，過程可能需時數年；美國也不打算完全停止參與卓越中心。這項調整已考慮數月，與川普總統奪取丹麥半自治領土格陵蘭島的威脅無關。

北約發言人對此聲明表示，美軍調整兵力部署和人員配置「並不罕見」，北約與華府就其整體兵力部署，保持「密切聯繫」。

雖然最終撤出人員僅占美國駐歐部隊的一小部分，但現任和前任官員表示，美國降低參與，代表美國減少投入其寶貴的軍事專業知識，可能對北約產生巨大影響。

拜登政府時期的五角大廈高級官員史本扎（Lauren Speranza）指出，「美國有很多作戰經驗，撤出這些曾為這些中心做出貢獻的美國人員，會造成一定的人才流失。」

儘管五角大廈已下達指令，但包括部分重要共和黨籍議員在內的國會議員，並不贊成川普政府在歐洲的種種舉措，正努力為受影響的安全援助計畫提供資金。

國會議員已通過法案，要求五角大廈大幅削減美國在歐洲軍事部署之前，必須與國會協商。法律規定，只有當美國在歐洲總兵力低於7萬6000人時，這項要求才會生效。目前美國在歐洲的總兵力大約為8萬人。

川普重返白宮後，美國政府即向歐洲盟友施壓，要求他們加強對歐集體防禦，美國同時也從歐洲撤出部分軍力；例如，去年五角大廈突然宣布將從羅馬尼亞撤出一個旅的兵力，並削減對與俄羅斯接壤的三個波羅的海國家的安全援助計畫。

