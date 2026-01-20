達沃斯論壇／Nvidia黃仁勳隨行 中英丹麥領袖不出席

川普將抵達沃斯經濟論壇，許多反川普人士已經在當地示威抗議。(歐新社)

瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)即將登場，包括摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)和Nvidia(輝達，又譯英偉達)創始人兼執行長黃仁勳等政商和科技界領袖都將出席；但也有不少重量級國家領袖，則選擇不出席。

美國總統川普 將會親自出席，這將是他2020年第一任期內在該論壇發表演說以來首次親臨現場；川普在2025年重返白宮的幾天之後發表了線上演說，並引起廣泛關注；世界經濟論壇稱，此次他將率領迄今為止「規模最大」的美國代表團前來參加。

WEF主辦單位熱愛用像是「近3000名跨行業領袖」和「創紀錄的」400名政界人士、850名企業高管與100名科技先鋒等話語，來大力宣傳他們預計的參加人數；但這次，身處地緣政治風暴中心的丹麥 政府卻不會派員出席。

世界經濟論壇發言人19日表示，有鑒於格陵蘭島爭端愈演愈烈，儘管丹麥政府代表已受邀參加此次論壇，但仍決定不出席；丹麥政府的決定也凸顯了這次會議，在川普於幾天前宣布要對抵制他併吞格陵蘭的歐洲國家增加新關稅之後，可能得面對的緊張局勢；世界經濟論壇發言人在聲明中表示：「任何關於是否出席的決定都由相關政府自行決定。我們可以確認，丹麥政府本周將不會派代表出席達沃斯論壇。」

此外，中國國家主席習近平、英國首相施凱爾(Keir Starmer)、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)、巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)和印度總理莫迪(Narendra Modi)等人，也不在出席名單之上。

WEF主辦單位在上周記者會上強調，七大工業國集團(G7 )中將有六個國家預計會派遣代表出席，WEF主席布倫德(Borge Brende)稱之為「歷史性」之舉；2025年，唯一親自出席的G7領導人，是時任德國總理蕭茲(Olaf Scholz)。