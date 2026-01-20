紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
達沃斯經濟論壇即將登場，川普將率龐大代表團與會，各國代表陸續抵達。(路透)
達沃斯世界經濟論壇(WEF)，傳統上圍繞全球整合、氣候變遷和國際合作，但今年情況大不相同。川普總統預訂21日出席發表演說，改變會議氣氛與議程規畫。

紐約時報報導，WEF打著「致力改善世界狀況」的口號，長期以來卻持續反映人們的疑慮；掌控著全球最大銀行與科技公司的億萬富豪等既得利益者，被塑造成推動變革的先驅，與世界各國領袖共同追求人類福祉。

今年，部分地區陷入地緣政治動盪，美國再次由敵視多邊合作的川普治理，WEF面臨內部矛盾的挑戰。

川普成為本屆WEF最受矚目的焦點人物，他領導的美國正是二戰後的秩序締造者，而此秩序的核心是集體安全和自由貿易。

川普認為WEF倡議全球化，而他力推美國優先並讓產業回流美國；川普利用職權發動全球貿易戰，且威脅要從北約(NATO)成員國丹麥的手中奪取格陵蘭島。

來自130國的約3000名與會者19日晚出席WEF開幕式，今年主題是「對話精神」(A Spirit of Dialogue)，看似包羅萬象卻顯得空洞；WEF新聞稿指出，有必要在「數十年來最複雜的地緣政治背景下」討論，而此背景的特徵是「分裂和技術快速變革」。

不同於往年，此次議程未提氣候變遷或能源轉型，遑論促進貿易，僅承諾討論「對人類、經濟和地球至關重要的問題」；曾反覆提起的公平稅收、反貪腐、永續和社會正義，也從官方聲明中消失。

WEF主辦單位已為川普來訪鋪好紅毯，形同默認全球經濟價值觀已轉變。

面對世界逐漸被反對其傳統目標的人掌控的現實，WEF似乎回歸核心的商務會議，而本屆會議會有65位國家元首和850位大企業主管出席，包括矽谷晶片製造商Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳。

川普2018年在第一個總統任期出席WEF時，人們普遍認為他會讓兩種世界觀產生碰撞；達沃斯精英倡議全球化與國際合作以應對氣候變遷，而川普奉行美國優先，但川普當時聚焦推動減稅與放寬管制政策，讓產業領袖感到滿意。

這一次，達沃斯的價值觀與川普的世界觀針鋒相對；官方議程仍有傳統議題，如「電動車能否成為主流」等環節，但眾人更在意人工智慧(AI)與加密貨幣議題。

WEF主辦單位替川普出席活動所做的安排，凸顯他成功贏得世界最大企業領袖的尊重。

布朗大學政治經濟學教授布萊斯(Mark Blyth)指出，川普睽違六年出席WEF，「就是要給他們當頭一棒，告訴他們誰才是老大」。

川普 氣候變遷 美國優先

一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

