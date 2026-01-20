川普大陣仗重返達沃斯論壇 美國政策成焦點

達沃斯經濟論壇即將登場，川普將率龐大代表團與會，圖為美國國旗在會場飄揚。(歐新社)

瑞士達沃斯世界經濟論壇(WWF)19日起舉行為期5天年會，由川普 總統領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於21日(周三)發表演說，在當前全球地緣政治動盪、經濟前景不確定持續增強的背景下，川普的出席及演說尤其受到國際關注，藉以了解他未來推行的政治和經濟政策。

綜合路透、美聯社等報導，今年論壇將有來自130多個國家的3000多名代表出席，包括64位國家元首和政府首腦。美國代表團包括國務卿魯比歐、財政部 長貝森特 、商務部長盧特尼克、特使威科夫等重要內閣及高級官員。

全球貿易的緊張情勢進一步加劇，各國都在採取並加強保護主義政策。論壇在舉行前先於14日發布年度「全球風險報告」，將各國間經濟對抗及其後果列為全球經濟的首要風險。論壇總裁兼首席執行官布倫德(Borge Brende)指出，在地緣經濟及技術變革的背景下，國際合作進入關鍵時刻。

不少分析指出，目前全球政經局勢的局面，不少緣於川普推出的政策所致，因此他在論壇上的發言尤其受到全球關注，探討如何應對全球經濟面臨的挑戰。

財政部長貝森特19日在論壇會議期間表示，川普定於21及22日出席論壇，將總結過去一年工作，闡述他對未來的展望。

貝森特強調，川普將傳達「美國優先」並不意味著美國孤立，並會展示「什麼才是美國在世界舞台上的領導力」。

媒體報導，川普的演說將講述如何透過推行他的國內經濟政策，帶領美國的經濟增長領先於世界，為年底期中選舉爭取選民支持。

這次論壇在國際形勢緊張的背景下舉行，在論壇開幕前夕，川普對歐洲發出罕見威脅，若英法德等八個北約盟國阻礙他獲取格陵蘭島，他將對這些國家加徵10%關稅，立即遭到歐洲國家的強烈反彈。

一般認為歐洲領袖會趁機與川普會晤，闡明立場及敦促撤回加徵關稅威脅，然而尚不清楚川普是否在論壇期間與歐洲盟友會談。