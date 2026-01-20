我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

川普大陣仗重返達沃斯論壇 美國政策成焦點

編譯盧炯燊／綜合報導
達沃斯經濟論壇即將登場，川普將率龐大代表團與會，圖為美國國旗在會場飄揚。(歐新社)
達沃斯經濟論壇即將登場，川普將率龐大代表團與會，圖為美國國旗在會場飄揚。(歐新社)

瑞士達沃斯世界經濟論壇(WWF)19日起舉行為期5天年會，由川普總統領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於21日(周三)發表演說，在當前全球地緣政治動盪、經濟前景不確定持續增強的背景下，川普的出席及演說尤其受到國際關注，藉以了解他未來推行的政治和經濟政策。

綜合路透、美聯社等報導，今年論壇將有來自130多個國家的3000多名代表出席，包括64位國家元首和政府首腦。美國代表團包括國務卿魯比歐、財政部貝森特、商務部長盧特尼克、特使威科夫等重要內閣及高級官員。

全球貿易的緊張情勢進一步加劇，各國都在採取並加強保護主義政策。論壇在舉行前先於14日發布年度「全球風險報告」，將各國間經濟對抗及其後果列為全球經濟的首要風險。論壇總裁兼首席執行官布倫德(Borge Brende)指出，在地緣經濟及技術變革的背景下，國際合作進入關鍵時刻。

不少分析指出，目前全球政經局勢的局面，不少緣於川普推出的政策所致，因此他在論壇上的發言尤其受到全球關注，探討如何應對全球經濟面臨的挑戰。

財政部長貝森特19日在論壇會議期間表示，川普定於21及22日出席論壇，將總結過去一年工作，闡述他對未來的展望。

貝森特強調，川普將傳達「美國優先」並不意味著美國孤立，並會展示「什麼才是美國在世界舞台上的領導力」。

媒體報導，川普的演說將講述如何透過推行他的國內經濟政策，帶領美國的經濟增長領先於世界，為年底期中選舉爭取選民支持。

這次論壇在國際形勢緊張的背景下舉行，在論壇開幕前夕，川普對歐洲發出罕見威脅，若英法德等八個北約盟國阻礙他獲取格陵蘭島，他將對這些國家加徵10%關稅，立即遭到歐洲國家的強烈反彈。

一般認為歐洲領袖會趁機與川普會晤，闡明立場及敦促撤回加徵關稅威脅，然而尚不清楚川普是否在論壇期間與歐洲盟友會談。

川普預定21日演說後舉行招待會會見來自全球金融服務、加密貨幣、顧問公司CEO等在內的商界領袖，其中一名獲邀者表示邀請函來自白宮，目前尚不清楚具體議程，因為邀請函只列明「川普總統舉辦的招待會」。

美國財長貝森特先抵達沃斯，在當地美國之家發表聲明。(路透)
美國財長貝森特先抵達沃斯，在當地美國之家發表聲明。(路透)

川普 貝森特 財政部

上一則

紐時：從報復到軍權 川普回任首年一再試探總統權力極限

下一則

美租格陵蘭99年？仿照波多黎各模式？川普達沃斯曝方案

延伸閱讀

一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器

一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器
川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化
最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」
格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」