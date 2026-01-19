徵關稅、抓總統…川普重返白宮將滿周年 細數驚人政策

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
川普接受卡達政府一架波音747飛機，擬改裝成「空軍一號」總統專機，引起軒然大波。(路透)
川普接受卡達政府一架波音747飛機，擬改裝成「空軍一號」總統專機，引起軒然大波。(路透)

川普總統重返白宮第一年，踐踏了諸多政治規範，考驗了傳統制衡機制，推出了一個又一個以前被人認為天馬行空的想法，從推翻委內瑞拉領導人、下令大規模驅逐移民出境、將曾經獨立的政府機構變成橡皮圖章、拆除白宮東翼改建為宴會廳、向全球開徵關稅、到企圖吞併格陵蘭島，美聯社細數了一連串川普最令人驚愕咋舌的政策和執行現狀。

接受卡達客機改成專機

川普無視倫理和法律問題，甚至可能違反憲法反賄賂條款，在去年5月接受卡達贈送的豪華波音747客機，準備改裝成「空軍一號」總統專機。目前改裝工程正緊鑼密鼓進行中，預計耗資約4億元；但外部專家估計實際費用可能接近10億元。

企圖吞併格陵蘭進行中

川普在美軍推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)後，堅稱美國「無論如何」都要「擁有」丹麥的半自治領土--格陵蘭島。丹麥堅決表示不會放棄格陵蘭島。多個北約盟國力挺丹麥，川普為此對8個歐洲國家加徵關稅。歐美關係急轉直下。

多次揚言尋求第三任期

憲法規定任何人不得擔任總統超過兩屆，川普仍多次揚言考慮競選第三個任期。他1月曾疑惑地說：「我不准再選嗎？我不確定。」他還暗示可能會展開「修憲運動」來促成此事。

川普宣布將併入加拿大，成為美國第51州，引起加拿大反彈，推出「加拿大不會出售」口...
川普宣布將併入加拿大，成為美國第51州，引起加拿大反彈，推出「加拿大不會出售」口號來對抗。(路透)

加拿大納美國第51州

早在川普開始第二任期前，就開始大談要讓北方鄰國加拿大成為美國「偉大的加拿大州」。加拿大總理卡尼(Mark Carney)去年5月訪美時向川普表明加拿大「永遠不會出售」，川普之後仍不斷提及此事。

推動自動簽名筆調查案

川普詆毀前任民主黨總統拜登不遺餘力，他指責拜登過度依賴自動簽名筆簽署總統重要文件；儘管川普和其他總統也使用過該工具。共和黨控制的眾院委員會去年10月發布報告指控拜登政府濫用自動簽名筆；川普司法部展開調查。

捐款百萬給「川普金卡

川普12月宣布開始推出「川普金卡」，個人金卡申請人需向財政部捐款100萬元，企業擔保的申請人需捐款200萬元；申請手續費為1萬5000元，不可退還。這項計畫旨在取代EB-5簽證，為個人提供合法居留身份，朝取得公民身分邁進。

下令拆除白宮東廂改建

川普下令拆除白宮東廂，打算趕在2029年1月他任期結束前，建造一座面積9萬平方呎、可容納千人的宴會廳。該計畫擴建面積幾乎是拆除東廂前的兩倍。該工程剛開始預估耗資2億元，但川普後來改稱4億元。這費用會由他本人和私人捐助者支付。白宮聲稱該項目部分計畫乃「最高機密」。

川普金卡 白宮 加拿大

