白宮東廂vs.聯準會大廈 改建工程比一比

川普上任後，華府進行兩項重大工程，圖為擬議興建的白宮大宴會廳(右)，面積比白宮主建築還要大。(路透)

川普 總統多次批評聯準會 主席鮑爾(Jerome Powell)斥資數十億元翻新位於華府市區的兩座聯準會大樓，但同時他自己也在大幅改造白宮 ，尤其是備受爭議的拆除東廂、改建豪華宴會廳。國家廣播公司新聞網(NBC News)就成本、翻修範圍等面向比較兩項工程的相似與不同之處。

成本

兩項工程的預估成本都比最初預期大幅增加。聯準會文件顯示2019年初估改建費用為14億元，如今超過24億元，原因包括審查過程中建議變更、材料與人力成本上升、石棉及土壤汙染比預期嚴重等等問題。鮑爾表示為降低成本，已縮減部分原本規畫的內容。

白宮新東廂去年7月原始估計需2億元，12月川普表示已增至4億元，但同時強調仍在預算內；成本增加是因為宴會廳規模從容納450人擴大到1000人，他上周告訴紐時：「乾脆做到最大，這比較像川普作風，不是嗎？」

財源

雖然司法部聲稱聯準會超支、為保護「納稅人的錢」而展開刑事調查，但實際上工程款完全由聯準會出資。聯準會與多數聯邦機構不同，主要經費來自政府證券利息、向銀行收取計價金融服務來支付營運，盈餘在上繳財政部。

白宮工程則由川普本人及私人捐款負擔。白宮僅公布37名捐款者的部分名單，包括亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta、康卡斯特(Comcast)等，但未說明捐款金額。

規模及完工時間

聯準會兩棟建築合計約40萬平方呎，預計2027年秋季完成；白宮新東廂預計約8萬9000平方呎，其中宴會廳占2萬2000平方呎，預計2028年夏季完成。

翻修理由

聯準會表示這是必要工程，兩棟大樓自1930年代完工後從未全面整修，因此進行全面翻新與現代化，如清除含鉛與石棉材料，整修老舊電力、管線、通風、消防系統。

原東廂1942年於擴建與整修，白宮官員同樣表示迫切需要改建工程，一直以來屋頂、漏水、發霉、配線都有問題，也不符安全法規。不過依川普之言，最常談到的是「他希望擁有一座能舉辦大型活動與會議的宴會廳」。

