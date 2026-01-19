五角大廈下令1500士兵待命進駐明州 明市市長批違憲

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
五角大廈下令駐阿拉斯加的傘兵待命，準備部署到明尼蘇達州鎮暴。圖為第11空降師傘兵部隊去年5月準備登上CH-47奇努克直升機。(國防部發布)
五角大廈下令駐阿拉斯加的傘兵待命，準備部署到明尼蘇達州鎮暴。圖為第11空降師傘兵部隊去年5月準備登上CH-47奇努克直升機。(國防部發布)

國防部下令隸屬於美國陸軍第11空降師(11th Airborne Division)的兩個步兵營待命，約1500名現役士兵隨時準備進駐明尼蘇達州；該師駐紮於阿拉斯加州，擅長在極地和酷寒條件下作戰。明尼阿波利斯市市長弗雷(Jacob Frey)痛斥若川普真的派現役軍人到明州，將是荒謬且違憲的行為。

華盛頓郵報和美聯社報導，匿名官員表示陸軍已下令這些部隊做好部署準備，以防明州的暴力事件升級，並稱此為「審慎的計畫」。白宮在一份聲明中表示，國防部一向都準備應對總統可能做出的任何決定，「無論他是否做出決定」；國防部長發言人帕內爾(Sean Parnell)18日發表聲明稱國防部「隨時準備執行三軍總司令的命令」。另兩名官員稱這些命令與川普近期關於美國需要控制格陵蘭島的言論無關。一名國防部官員則說如果川普總統動用「反叛亂法」(Insurrection Act)，這些部隊將隨時準備部署到明州。

川普15日威脅，如果明州官員不能阻止抗議人士「襲擊」移民暨海關執法局(ICE)執法人員，他就會援引反叛亂法並「迅速制止正在這個曾經偉大的州發生的鬧劇」。16日，川普的言論似乎有所緩和，稱目前沒有理由援引該法，但仍說「如果需要，我會動用它。」通常情況下援引反叛亂法被視為最後手段，只有在執法人員無法在社會動盪時期維持秩序時才會採取。

明尼阿波利斯市市長弗雷(Jacob Frey)18日在有線電視新聞網(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)稱，聯邦政府增派移民執法人員以及可能部署現役軍人，意在「引誘」該市的抗議人士升級衝突。弗雷說道：「我們不會給他們任何藉口去做他們現在試圖要做的事，也就是部署這1500名士兵。我做夢都沒想到，我們竟然會被自己的聯邦政府入侵。」

弗雷認為派遣現役軍人來明州協助打擊移民是荒謬且違憲的想法。「這很荒謬，但我們不會被聯邦政府的行為嚇倒，這不公平、不公正，且完全違憲。」他敦促抗議者保持和平，以免總統認為有必要派遣美軍，並說成千上萬的明市市民正在行使他們的第一修正案權利，而且抗議活動一直保持和平，「我們不會上當，我們不會用自己的混亂來對抗川普的混亂。」

川普 明州 國防部

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

衛報分析：格陵蘭成試金石 歐美軍事對抗不再不可想像

