我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

紐時雜誌：明州公民意識 成川普打壓目標

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示威者在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)
示威者在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)

明尼阿波利斯身為民主黨執政的都會區，移民人口占比在全國城市排行並不高，何以卻成為川普總統掃蕩移民行動的鎖定目標之一？紐約時報雜誌(New York Times Magazine)16日分析，明尼蘇達州其實代表川普政府想要削弱的公民意識(civic ideal)，背後因素包括州長華茲(Tim Walz)是川普2024年大選對手，日前又爆發的福利詐欺醜聞也發生在華茲任內，遠因則有2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死引發一連串民權抗議所留下的長期陰影。

報導指出，若想了解這波鎮壓行動與其利害關係，川普2016年11月在明尼阿波利斯發表的一場演說便值得回味，時間就在大選前夕倒數兩天。川普對台下群眾說：「全世界都知道明州發生了什麼。」

當時明州發生事件與當地規模第二大移民族群──索馬利亞社區的長期緊張局勢有關。

2008年，來自明尼阿波利斯、出生於索馬利亞的年輕人，被伊斯蘭武裝組織「青年黨」(Al-Shabaab)收編之後，在索馬利亞普特蘭(Puntland)政府大樓外引爆裝滿炸藥的汽車。接下來十年裡，明尼阿波利斯索馬利亞社區有數十名年輕人為「青年黨」效力，後來又為伊拉克與敘利亞的「伊斯蘭國」組織(Islamic State)效力。

二戰以來，明州一直是難民的避風港，1970年代末期接納數以千計從東南亞撤離的南越人與苗族人。明州對於熱情好客的歷史引以為傲，謙遜的明州居民有著自豪的例外主義(exceptionalism)。這是更廣泛且根深柢固的公民理想主義產物，明州有著極高比例的宗教慈善機構、社區非營利組織，以及帶有北歐色彩的社會安全網，經常被認為是全國最大方的地區之一。

然而，「青年黨」與「伊斯蘭國」招募成員事件，讓明州民眾態度變得矛盾。2024年民調顯示，明州居民普遍支持移民，但歡迎索馬利亞移民者卻不到一半。

川普2016年演講傳達訊息是明州可以回到數十年前幾乎全是白人的狀態，他若當選總統將不再接納任何難民，「你們明尼蘇達受的苦已經夠多了。」

明州 川普 移民

上一則

伊朗哈米尼指美煽動暴亂 反嗆川普應對傷亡負責

下一則

明州抗議／催淚瓦斯射進有嬰兒的車裡 6名無辜市民送醫

延伸閱讀

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲
川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約

川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約
「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治

「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治
川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了