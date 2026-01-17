我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

月入百萬 中國男專騙美長者 後果嚴重...

明市抗議ICE讓市民捲入 催淚瓦斯滿天飛 射進有嬰兒車輛

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
反ICE團體人士17日在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)
反ICE團體人士17日在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)

明尼阿波利斯部分民眾反對移民暨海關執法局(ICE)的示威遊行、噪音抗議、封路行動接連出現，而ICE等聯邦執法人員則發射催淚瓦斯及閃光彈等驅散群眾。雙方你來我往，明尼阿波利斯與聖保羅(St. Paul )雙子城及其周邊地區的一般市民，也無可奈何地被捲了進去。

美聯社報導，明尼阿波利斯一對夫婦載著一家六口(包括一名嬰兒)的休旅車無意中被困在抗議者與ICE探員衝突之間，慘受催淚瓦斯之苦。一名探員為驅散示威者，誤將一枚催淚瓦斯罐射進休旅車，車內充滿毒氣，一家人被緊急送院。

事件中的26歲女子德斯蒂尼‧傑克森(Destiny Jackson)一家人，14日這天觀賞完兒子在學校的籃球比賽後開車返家途中，在一處十字路口看到大批人群，相對平靜。然而她發現母親也在街上，於是花了近半個小時試圖勸她離開。

就在此時情況變得緊張起來，她聽見街上傳來閃光彈的聲音，空氣中瀰漫著煙霧。由於抗議者擠滿了街道，一家人開車離開時遇到聯邦執法人員並要求離開。

當她準備開車時，另一名執法人員將催淚瓦斯罐射到休旅車內。一聲巨響，汽車的安全氣囊彈出，而催淚瓦斯罐釋放大量有毒氣體，全車陷於硝煙及毒氣內。

傑克森說孩子們哭喊著說無法呼吸，於是趕緊把他們抱了出車來，其中僅6個月大的兒子雙眼緊閉，一動也不動。

急救人員向美聯社表示，他們接報說一名嬰兒出現呼吸困難，於是穿過人群趕到現場將嬰兒送到醫院，途中他呼吸正常，情況穩定，但仍十分危急。傑克森則說，她一家人，包括丈夫及另外三個孩子也要送院治療。

她又說最不滿的就，自從她在網路上發布了一家人的遭遇後，竟然收到令人恐懼的威脅及仇恨訊息。

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)回應事件時表示，執法人員當時正在應對「暴徒及煽動者」，並沒有針對傑克遜一家或他們無辜的孩子。

傑克森一家的遭遇說明，即使並未參與抗議行動的一般市民，也會無奈被捲入川普政府迄今最大的鎮壓行動裡。

ICE 國土安全部 川普

上一則

「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治

延伸閱讀

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」
執法不當＋醫療延誤 美移民拘留中心死亡頻傳

執法不當＋醫療延誤 美移民拘留中心死亡頻傳
ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議
最高法院跨性別者參賽權益訴訟2核心人物年僅15歲、24歲

最高法院跨性別者參賽權益訴訟2核心人物年僅15歲、24歲

熱門新聞

華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...