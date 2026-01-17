麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正

女大生安妮．露西亞．羅培茲．貝洛沙2025年11月20日在波士頓機場準備返家前往德州時，遭到逮捕。（美聯社）

川普 政府去年將一名準備返回德州 與家人共度感恩節的女大學生誤送宏都拉斯，法官16日限期三周「改正錯誤」，並建議發給她學生簽證 。

路透報導，川普政府代表律師本周稍早就違反相關法院命令一事致歉。這項命令本應可防止19歲女大生安妮．露西亞．羅培茲．貝洛沙（Any Lucia Lopez Belloza）被遣送宏都拉斯。

羅培茲．貝洛沙具有宏都拉斯國籍，8歲時隨母親到美國尋求庇護。她表示自己不知道已被下達遣返令。

波士頓聯邦地區法院法官史特恩斯（Richard Stearns）16日給予川普政府21天期限，說明將如何處理此事。

史特恩斯表示：「所幸對於這起大家都認為是一連串錯誤交織、最終對羅培茲造成不幸的事件，不是只有單一解決方案就能伸張正義。」他說，「最簡單的解決方法」是由國務院核發學生簽證，否則他可能會下令川普政府安排羅培茲返回美國；若政府拒絕，恐將面臨藐視法庭的處置。

羅培茲．貝洛沙的律師龐默洛（Todd Pomerleau）透過電子郵件表示樂見法官的裁定，稱將有助於他與政府協商，盡快讓羅培茲返回美國。

羅培茲．貝洛沙是麻薩諸塞州巴布森學院（Babson College）大一新生，去年11月20日在波士頓機場準備返家前往德州給家人感恩節驚喜時遭到逮捕。

羅培茲．貝洛沙的律師隔天在麻州提出異議，法官11月21日發出命令，禁止有關當局在72小時內將羅培茲．貝洛沙遣返或移送出麻州。但當時羅培茲．貝洛沙已被送往德州，11月22日遭遣送宏都拉斯，目前與祖父母同住。

司法部婉拒對此事置評。