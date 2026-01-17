我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正

中央社／波士頓16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女大生安妮．露西亞．羅培茲．貝洛沙2025年11月20日在波士頓機場準備返家前往德州時，遭到逮捕。（美聯社）
女大生安妮．露西亞．羅培茲．貝洛沙2025年11月20日在波士頓機場準備返家前往德州時，遭到逮捕。（美聯社）

川普政府去年將一名準備返回德州與家人共度感恩節的女大學生誤送宏都拉斯，法官16日限期三周「改正錯誤」，並建議發給她學生簽證

路透報導，川普政府代表律師本周稍早就違反相關法院命令一事致歉。這項命令本應可防止19歲女大生安妮．露西亞．羅培茲．貝洛沙（Any Lucia Lopez Belloza）被遣送宏都拉斯。

羅培茲．貝洛沙具有宏都拉斯國籍，8歲時隨母親到美國尋求庇護。她表示自己不知道已被下達遣返令。

波士頓聯邦地區法院法官史特恩斯（Richard Stearns）16日給予川普政府21天期限，說明將如何處理此事。

史特恩斯表示：「所幸對於這起大家都認為是一連串錯誤交織、最終對羅培茲造成不幸的事件，不是只有單一解決方案就能伸張正義。」他說，「最簡單的解決方法」是由國務院核發學生簽證，否則他可能會下令川普政府安排羅培茲返回美國；若政府拒絕，恐將面臨藐視法庭的處置。

羅培茲．貝洛沙的律師龐默洛（Todd Pomerleau）透過電子郵件表示樂見法官的裁定，稱將有助於他與政府協商，盡快讓羅培茲返回美國。

羅培茲．貝洛沙是麻薩諸塞州巴布森學院（Babson College）大一新生，去年11月20日在波士頓機場準備返家前往德州給家人感恩節驚喜時遭到逮捕。

羅培茲．貝洛沙的律師隔天在麻州提出異議，法官11月21日發出命令，禁止有關當局在72小時內將羅培茲．貝洛沙遣返或移送出麻州。但當時羅培茲．貝洛沙已被送往德州，11月22日遭遣送宏都拉斯，目前與祖父母同住。

司法部婉拒對此事置評。

川普 學生簽證 德州

上一則

川普又開新戰場？稱將重啟調解埃及、衣索比亞的「尼羅河紛爭」

下一則

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

延伸閱讀

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌
收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普解釋原因

收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普解釋原因
川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅
伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入

伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入

熱門新聞

華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議