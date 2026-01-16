我的頻道

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

生死之交情誼 梁朝偉拍廣告配樂張國榮歌曲

記者胡玉立／即時報導
聯準會主席鮑爾任期到今年5月，但他理事職務的任期則到2028年1月，若是卸下主席，他仍可在聯準會發表意見。(路透)
聯準會主席鮑爾任期到今年5月，但他理事職務的任期則到2028年1月，若是卸下主席，他仍可在聯準會發表意見。(路透)

現年72歲的聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)任期將在5月結束，但他可以續留聯準會擔任理事兩年。路透報導，鮑爾卸任後若決定繼續擔任理事，將打破近80年來慣例；但倘若鮑爾相信自己留在聯準會有助捍衛聯準會獨立性，他或許會覺得自己必須留任，並在川普政府針對貨幣政策或聯準會進行任何改革時，扮演關鍵一票。

路透報導，看似不苟言笑的鮑爾其實和川普一樣，也是交易高手，曾有過多年私募股權公司工作經驗；他一直沒有透露自己卸任後的意向。去年12月，當被媒體問及此事時，鮑爾只重複表示，「我專注於剩餘任期。對此，我沒有任何新消息可說。」

但過去幾天情勢丕變，司法部對聯準會發出傳票、威脅對鮑爾提起刑事訴訟。為此，鮑爾11日非比尋常地錄製影片，公開抨擊此舉是政府對貨幣政策施壓的「藉口」，聯準會多年來不正面回應川普持續施壓的局面已被打破。

在聯準會工作了14年的鮑爾，選擇走出新路，直接反駁川普施壓。外界也對川普及其政府為了完全控制聯準會，未來會採取何種手段，感到擔憂。

前克利夫蘭聯邦準備銀行主席梅斯特(Loretta Mester)說：「傳票的出現，激化了一切。」

路透報導，鮑爾若決定繼續擔任聯準會理事，將打破近80年來的慣例。按照慣例，即將卸任的美國央行行長本著民主過渡精神，都會辭去理事職務。最後一位續留理事職務的前任聯準會主席是在1948年1月卸任的艾克爾斯(Marriner Eccles)。

聯準會理事會由七位成員組成，任期14年，每兩年輪換一位，目的是在限制總統於任期內只能任命兩位理事。目前的七名理事，一部分是川普任命，一部分是前總統拜登任命。理事享有法律保護，免於被解雇，但總統任命更多席位，確實代表更大影響力，一旦出現意見分歧，卸任續任理事的鮑爾，可能會成為關鍵票。

許多批評聯準會人士認為，該機構在許多方面都需要改革。川普或他未來任命的新主席究竟想把改革推到什麼程度，目前不得而知。或許，鮑爾會試圖阻止川普政府削弱聯準會獨立性，避免結構被徹底重組；這也將表示，還不到他退休的時候。

聯準會 鮑爾 川普

