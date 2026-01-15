特勤幹員向臥底女洩范斯行蹤 被強迫休假

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
副總統范斯夫婦與隨行安全人員。(路透)
副總統范斯夫婦與隨行安全人員。(路透)

負責保護副總統范斯(JD Vance)的一名特勤局(Secret Service)幹員與一名為奧基夫媒體集團(O'Keefe Media Group)臥底的女子約會時，洩露敏感資訊並且被偷錄成影片上傳社群平台，演變成嚴重的國家安全隱憂，已被要求強迫休假(administrative leave)。

特勤局副局長昆恩(Matt Quinn)表示，特勤局有160年嚴謹行事的傳統，獨樹一格，對於未能符合這一標準的任何員工絕對不能容忍；針對侵犯范斯一家的信任與隱私，昆恩代表特勤局致歉。

臥底女子所屬媒體的負責人奧基夫(James O'Keefe)是極右翼活動家、而且備受爭議，他因利用隱藏攝影機拍攝記者和政客而臭名昭彰；最近他公布該特勤局人員與秘密錄音女子約會的片段視頻。

該名特勤局人員在影片中談論他在副總統維安團隊工作中的角色，並且披露范斯出入海軍天文台(Naval Observatory)副總統官邸的行蹤、以及未來的行程規劃。

此外，特勤人員還在影片中談到與安全策略相關的防護編隊(protective formations)，又在女子要求下出示他的特勤局識別證。據了解，該名特勤人員發給女子的幾張照片裡附有「元數據」(metadata)，可據以得知副總統車隊的大致位置。

事發後，昆恩發給奧基夫媒體集團一份聲明，提到所有特勤局人員已被命令重新依照要求接受反間諜訓練。

昆恩表示，特勤局正致力採取必要措施，確保不再發生類似的情報洩漏事件。

據國會山莊報(The Hill)報導，奧基夫將臥底女子拍攝的14分鐘影片公開在社群媒體X平台上。

截至目前為止，范斯尚未針對這起洩漏事件公開評論。

1月6日，范斯在辛辛那提市住家的窗戶遭疑似患有精神疾病的26歲男子德福爾(William D. DeFoor)打破，特勤局人員即時逮捕了闖入者。當時范斯以及他的家人都在華府官邸。

事後范斯讚揚特勤局的表現。范斯說，感謝特勤局、也感謝上帝恩典，讓他仍然可以安然的履行職責。

