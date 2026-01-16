談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統威脅要援引叛亂法，在國內部署軍隊來制止明州抗議。圖為抗議者面對聯邦探員，舉起「抵抗」旗幟。(美聯社)
川普總統威脅要援引叛亂法，在國內部署軍隊來制止明州抗議。圖為抗議者面對聯邦探員，舉起「抵抗」旗幟。(美聯社)

海關暨移民執法局(ICE)探員羅斯(Jonathan Ross)本月7日槍殺明尼阿波利斯市居民古德(Renee Good)後不久，川普總統在「真實社群」(Truth Social)上發文稱古德是「職業的煽動者」，「暴力、蓄意且惡毒地開車撞向ICE執法人員」，並表示該執法人員應是出於自衛才開槍。不過川普14日在橢圓形辦公室接受路透專訪時措辭較為溫和，稱這起槍擊事件令人遺憾。

據報導，川普被問到是否認為ICE執法人員的做法正確，他的語氣謹慎，回應稱：「我不評判對錯。我知道當時的情況很艱難，在這種情況下，人們對警察，尤其是ICE執法人員，幾乎沒有表現出任何尊重。看到雙方這樣子，真是令人難過。」

被問到如果羅斯因槍擊事件被起訴並定罪，他是否會赦免羅斯時，川普表示他會等待司法程序進展。「我想我們只能看看怎麼發展了。這是一起非常不幸的事件，我們只能走一步看一步。」

川普也表示，他將繼續派遣ICE執法人員進入美國各大城市，稱這是打擊犯罪的重要行動，他聲稱自己的努力「將成千上萬殺人犯趕出這個國家」，盡管沒有任何證據支持這項說法。ICE數據顯示，在掃蕩行動中被捕的許多人並無犯罪紀錄或前科。

羅斯是川普政府上周派往明尼阿波利斯地區的2000名聯邦執法人員之一。聯邦執法人員通常享有豁免權，免於因履行公務而受到州政府的起訴，不過明尼蘇達州官員不認為槍擊事件屬於自衛。副總統范斯(JD Vance)8日在白宮記者會上表示這起死亡事件是場悲劇，但他為羅斯辯護，「我相信古德的死是一場悲劇，但我也意識到這是她自己造成的悲劇…我確信的是，她違反了法律，那位執法人員完全有理由認為自己受到了嚴重的傷害甚至生命威脅。」

14日專訪的第二天，川普就威脅若明州不阻止「職業煽動者和叛亂分子襲擊ICE愛國者」，他將依「反叛亂法」(Insurrection Act)對明州部署軍隊。

川普 ICE 槍擊

