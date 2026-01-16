川普威脅用「反叛亂法」出兵明州平息抗議 華茲籲停止報復

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統威脅要援引叛亂法，在國內部署軍隊來制止明州抗議。圖為聯邦探員施放催淚瓦斯後,民眾掩面。(美聯社)
川普總統威脅「出兵平亂」，揚言動用「反叛亂法」(Insurrection Act)來鎮壓明州民眾反對聯邦執法人員大規模打擊非法移民的抗議浪潮。

由於明尼阿波利斯再有一名非法移民14日遭執法人員開槍擊傷，使女子古德(Renee Good)上周遭移民和海關執法局(ICE)探員槍殺後爆發的反對及抗議活動，猶如火上澆油，一發不可收拾，聯邦執法人員發射閃光彈及催淚瓦斯驅散抗議群眾，全市一片震驚及憤怒。

綜合美聯社、路透等媒體報導，川普15日在社交平台發文，威脅引用1807年的「反叛亂法」，派軍隊到明州「平亂」。該條聯邦法律授權總統在特定情況下，可在國內部署美軍和國民兵以有效制止動亂。

川普在貼文指出，「如果明州的腐敗政客不遵守法律，不阻止職業煽動者及叛亂分子攻擊ICE的愛國者們，我將援引『反叛亂法』，就如之前多位總統那樣，迅速制止這場鬧劇」。

目前川普已向明尼阿波利斯地區派遣近3000名聯邦執法人員，這些執法人員其實已半軍事化，他們身穿軍用迷彩服，戴著遮住臉部的面罩，攜帶槍支穿過街道，但川普明顯認為不足。

根據紐約大學布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)統計，美國歷任總統總共引用該法例30次，最後一次是在1992年，由老布希總統用來平息洛杉磯暴動。

川普去年回朝後，在嚴打非法移民的行動過程裡，曾多次威脅援引這條古老「反叛亂法」，藉此在各州部署美軍及國民兵以執行國內執法任務，但一直受到各州反對。

明州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)在X發影片回應川普的威脅，說「直接呼籲總統：讓我們緩和一下局勢，停止這場報復行動，這不符合我們的價值觀」。

如果川普決定向明州派兵，勢必面臨明州的法律挑戰。明州檢察長埃里森(Keith Ellison)除即時回應一定在法庭挑戰任何此類行動外，他於本星期初已入稟聯邦法院，指ICE執法人員「存在連串非法暴力行為」。

川普 明州 非法移民

