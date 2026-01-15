庇護城市扣發聯邦經費 下月開始

川普稱2月1日起將扣發庇護城市及所在州的所有聯邦補助經費，圖為麻州居民掛出「廢除ICE」旗幟，表明立場。(路透)

總統川普 表示，2月1日起將停向庇護 城市及設有庇護城市的州撥發聯邦資金，作為不配合聯邦移民執法的懲罰。

綜合今日美國報(US TODAY)等媒體報導，川普13日在底特律經濟俱樂部(Detroit Economic Club)演講時，闡述了移民執法及防止詐欺計畫，舉措之一是聯邦從2月1日起，停止向庇護城市或設有庇護城市的州發放任何聯邦資金，因為「它們竭力保護罪犯，損害美國公眾利益」。

川普聲稱，沒有一個國家能夠負擔得起接收數百萬人，並承擔他們的教育、醫療保健及醫院費用。

他在講話中利用明州索馬利亞移民詐騙聯邦社會福利案件，作為打擊非法移民 及削減聯邦撥款的理據；又說將向加州等發出90天通知，要求遣返非法入境者。

儘管川普沒有具體說明是哪些庇護城市及哪些聯邦資金，但司法部目前將11個州和哥倫比亞特區認定為「庇護管轄區」，包括加州、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、明尼蘇達、紐約州、俄勒岡、羅德島、佛蒙特及華盛頓州，當中10個是民主黨執政州。

另外18個城市及4個郡政府也被認定為「庇護管轄區」，包括紐約、芝加哥、舊金山、紐奧良、丹佛和俄勒岡州的波特蘭等。

庇護城市沒有法律定義，司法部表示是考慮各種因素後定出，諸如不與移民和海關執法局(ICE)合作、向無證移民提供政府福利、拒絕分享被拘留無證移民的信息等。

對於川普聲言要藉停撥聯邦資金來懲罰，可能面對法律障礙。川普政府2025年4月曾有意扣留16個庇護城市的聯邦資金，但遭舊金山聯邦地區法官喊停。