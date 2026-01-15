我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

庇護城市扣發聯邦經費 下月開始

編譯盧炯燊／綜合報導
川普稱2月1日起將扣發庇護城市及所在州的所有聯邦補助經費，圖為麻州居民掛出「廢除ICE」旗幟，表明立場。(路透)
川普稱2月1日起將扣發庇護城市及所在州的所有聯邦補助經費，圖為麻州居民掛出「廢除ICE」旗幟，表明立場。(路透)

總統川普表示，2月1日起將停向庇護城市及設有庇護城市的州撥發聯邦資金，作為不配合聯邦移民執法的懲罰。

綜合今日美國報(US TODAY)等媒體報導，川普13日在底特律經濟俱樂部(Detroit Economic Club)演講時，闡述了移民執法及防止詐欺計畫，舉措之一是聯邦從2月1日起，停止向庇護城市或設有庇護城市的州發放任何聯邦資金，因為「它們竭力保護罪犯，損害美國公眾利益」。

川普聲稱，沒有一個國家能夠負擔得起接收數百萬人，並承擔他們的教育、醫療保健及醫院費用。

他在講話中利用明州索馬利亞移民詐騙聯邦社會福利案件，作為打擊非法移民及削減聯邦撥款的理據；又說將向加州等發出90天通知，要求遣返非法入境者。

儘管川普沒有具體說明是哪些庇護城市及哪些聯邦資金，但司法部目前將11個州和哥倫比亞特區認定為「庇護管轄區」，包括加州、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、明尼蘇達、紐約州、俄勒岡、羅德島、佛蒙特及華盛頓州，當中10個是民主黨執政州。

另外18個城市及4個郡政府也被認定為「庇護管轄區」，包括紐約、芝加哥、舊金山、紐奧良、丹佛和俄勒岡州的波特蘭等。

庇護城市沒有法律定義，司法部表示是考慮各種因素後定出，諸如不與移民和海關執法局(ICE)合作、向無證移民提供政府福利、拒絕分享被拘留無證移民的信息等。

對於川普聲言要藉停撥聯邦資金來懲罰，可能面對法律障礙。川普政府2025年4月曾有意扣留16個庇護城市的聯邦資金，但遭舊金山聯邦地區法官喊停。

司法部長邦迪去年8月點名批評各個庇護城市及威脅提出訴訟，指「庇護政策阻礙執法，有意將美國公民置於危險之中」。隨後迅速在明州、紐約市及其他庇護地區提控當地移民政策。

川普稱2月1日起將扣發庇護城市及所在州的所有聯邦補助經費，圖為移民執法單位在波士...
川普稱2月1日起將扣發庇護城市及所在州的所有聯邦補助經費，圖為移民執法單位在波士頓市展開掃蕩非法移民的行動，波士頓是全美庇護城市之一。(路透)

庇護 非法移民 川普

上一則

亞裔住哪裡？ICE挨家挨戶盤查嚇壞民眾

延伸閱讀

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職
川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款
川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議