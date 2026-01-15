我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

川普令後年載人重返月球 中俄急追

編譯高詣軒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國預定發射載人繞月計畫，為再度載人登月鋪路。但中國、俄羅斯等國也籌畫在2030年代，將人類送上月球，美國正設法拔得頭籌。

英國廣播公司報導，美國以阿提米絲計畫推動載人登月，歐洲太空人將參加該計畫後續任務，日本也將有一席之地。中國則正自行打造設備，目標在2030年前首次載人登月，登陸月球南極附近。

去年12月中旬，美國總統川普已發布行政命令，確立美國在2028年前讓人類重返月球，並防衛太空免於武器威脅的目標。路透報導，這是他第二任期的首項重大太空政策行動。

該行政命令名為「確保美國太空優勢」，要求五角大廈和美國情報機關制定太空安全戰略、敦促民間承包商提高效率，並尋求在川普的「金穹」計畫下展示飛彈防禦技術，也實際上廢除白宮國家太空委員會。

川普此舉與2019年第一任內指示，2024年重返月球的做法類似，但是業界許多人士認為，時程不切實際。上述行政命令也要求在2030年前，建立月球永久前哨站初步設施，強化美國太空總署以核能為基礎來發展長期月球基地的現有目標。

俄國也一直聲稱，計畫在2030至2035年間載人登陸月球，並建造小型基地，但俄國所受制裁、資金壓力和技術挫折，意味該時間表偏於樂觀。

印度曾表達載人登月雄心，印度無人探月任務「月船三號」2023年8月成功著陸月球南極附近後，印度的太空機構制定2040年左右載人上月球的目標。

太空人 印度 川普

上一則

川普：暫時沒開除鮑爾計畫 未來幾周公布下任主席人選

下一則

最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

延伸閱讀

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職
川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款
川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議