川普政府正式批准Nvidia H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

編譯葉亭均／綜合外電
美國川普政府周二（13日）正式批准輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片銷往中國。（路透）
美國川普政府周二(13日)正式批准輝達(Nvidia)第二強大的AI晶片可銷往中國。(路透)

美國川普政府周二（13日）正式批准輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片可銷往中國，並制定相關規範，這項決定可能為H200晶片出貨中國鋪路，儘管華盛頓內部對中國立場強硬的「抗中派」仍深感擔憂。

美國商務部工業與安全局（BIS）修訂了對特定半導體出口至中國與澳門的許可審查政策。本項規定涵蓋的晶片包括輝達的H200晶片及其同等產品，以及沒那麼先進的晶片。許可審查政策由「推定拒絕」改為「逐案審查」。BIS已在美國聯邦公報刊登最終規則。

根據相關規定，輝達這些晶片在出口至中國前，必須先由第三方測試實驗室審查其AI技術能力；同時，銷往中國的晶片數量不得超過輝達售予美國客戶總量的50%。

輝達必須證明美國境內仍有足夠的H200晶片供應，而中國客戶則須展現「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。

輝達與中國駐美國大使館未立即回應置評請求。

輝達股價在13日收盤後變動不大，報每股185.85美元，收盤漲幅為0.47%。

美國總統川普上月宣布，允許輝達H200 AI晶片出口至中國，但美國政府將從銷售收入中抽取25%作為「分潤」。此一決定引發美國政壇跨黨派「抗中派」的強烈反彈，憂心這些晶片將大幅強化北京的軍事能力，並削弱美國在AI領域的優勢。

拜登政府先前正是基於上述顧慮，禁止先進AI晶片銷往中國。不過，在白宮AI事務負責官員薩克斯（David Sacks）主導下，川普政府主張，向中國出貨先進AI晶片，反而能抑制華為這類中國競爭同業加快追趕輝達與超微（AMD）最先進晶片設計的腳步。

川普上月宣布開放銷售時表示，這些晶片將在「確保持續強化國家安全的條件下」出口至中國。然而，外界仍質疑政府是否會在實務上對晶片出貨設下任何限制，也擔心北京是否會允許這些晶片在中國國內銷售。

輝達 AI 川普

