民調：明州槍案後 52%民眾不滿ICE運作、51%認為其手段太強硬

明州發生移民局探員槍擊抗議者的悲劇，最新民調顯示多數人不滿意移民局執過激的態度。圖為明州居民10日舉行抗議遊行。(路透)

在移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )探員槍殺明尼蘇達州明尼阿波里斯(Minneapolis)女子古德(Renee Nicole Good)當天進行的一項民意調查中顯示，多數美國人不贊同ICE「處理工作的方式」。

這項由YouGov在7日進行、8日公布的民調，顯示40%的受訪民眾「強烈反對」該機構的運作方式，12%的受訪者「有些反對」。

YouGov另一項於8日公布的民調也顯示，51%的受訪民眾認為ICE的執法手段「過於強硬」；這兩項民調的受訪者均為2686名美國成年人。

而根據YouGov在川普 總統於2025年2月就職不久後所進行的一項民調，ICE當時有著16個百分點的淨好感度(net favorability)。

ICE槍殺古德以及8日在俄勒岡州波特蘭(Portland)造成兩人受傷等事件，自10日起在全國上下引爆抗議浪潮。

聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)和川普政府官員聲稱，兩起槍擊 事件都是出於自衛；但根據「紐約時報」(The New York Times)對明尼阿波里斯槍擊案現場影片的分析顯示，古德的車輛在槍擊當時，似乎正要轉向離開執法人員。

南卡羅來納大學犯罪學教授艾伯特(Geoffrey Alpert)之前告訴過「今日美國報」(USA Today)，需要對古德的死因進行全面調查，且表示現場影片似乎與川普政府對事件的描述相矛盾；「很明顯，她當時正要開車離開，」艾伯特指出，「她轉動方向盤，看起來像是要逃離。」

明尼蘇達州和俄勒岡州的地方官員，也呼籲州政府對這兩起槍擊事件展開調查。

這兩起發生在2026年第一周的槍擊事件，是川普政府在移民執法方面採取強硬且往往充滿爭議的策略後，涉及聯邦執法人員的最新事件。川普在競選時承諾，會進行大規模遣返行動，並已向多個城市部署了全副武裝的聯邦執法人員來執行他的計劃，實現承諾。