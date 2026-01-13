民調：明州槍案後 52%民眾不滿ICE運作、51%認為其手段太強硬

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
明州發生移民局探員槍擊抗議者的悲劇，最新民調顯示多數人不滿意移民局執過激的態度。圖為明州居民10日舉行抗議遊行。(路透)
在移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員槍殺明尼蘇達州明尼阿波里斯(Minneapolis)女子古德(Renee Nicole Good)當天進行的一項民意調查中顯示，多數美國人不贊同ICE「處理工作的方式」。

這項由YouGov在7日進行、8日公布的民調，顯示40%的受訪民眾「強烈反對」該機構的運作方式，12%的受訪者「有些反對」。

YouGov另一項於8日公布的民調也顯示，51%的受訪民眾認為ICE的執法手段「過於強硬」；這兩項民調的受訪者均為2686名美國成年人。

而根據YouGov在川普總統於2025年2月就職不久後所進行的一項民調，ICE當時有著16個百分點的淨好感度(net favorability)。

ICE槍殺古德以及8日在俄勒岡州波特蘭(Portland)造成兩人受傷等事件，自10日起在全國上下引爆抗議浪潮。

聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)和川普政府官員聲稱，兩起槍擊事件都是出於自衛；但根據「紐約時報」(The New York Times)對明尼阿波里斯槍擊案現場影片的分析顯示，古德的車輛在槍擊當時，似乎正要轉向離開執法人員。

南卡羅來納大學犯罪學教授艾伯特(Geoffrey Alpert)之前告訴過「今日美國報」(USA Today)，需要對古德的死因進行全面調查，且表示現場影片似乎與川普政府對事件的描述相矛盾；「很明顯，她當時正要開車離開，」艾伯特指出，「她轉動方向盤，看起來像是要逃離。」

明尼蘇達州和俄勒岡州的地方官員，也呼籲州政府對這兩起槍擊事件展開調查。

這兩起發生在2026年第一周的槍擊事件，是川普政府在移民執法方面採取強硬且往往充滿爭議的策略後，涉及聯邦執法人員的最新事件。川普在競選時承諾，會進行大規模遣返行動，並已向多個城市部署了全副武裝的聯邦執法人員來執行他的計劃，實現承諾。

川普 槍擊 ICE

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告
川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施
美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

