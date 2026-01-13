美軍「就地假釋計畫」：公民當兵換無證家屬綠卡 成募兵有力工具

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
「就地假釋計畫」允許美國公民從軍後，其非法移民的父母或配偶可獲得綠卡身分。圖為美軍示意圖，非新聞當事人。(美聯社)
紐約時報12日報導，就在移民和海關執法局(ICE)擴大查緝無證移民的同時，某些身為美國公民的年輕人，如今為了讓非法移民父母或配偶能合法在美居留，紛紛選擇從軍，俄勒岡州國民兵(Oregon National Guard)招募官、三等士官長羅莎．柯爾特斯(Rosa Cortez)便因此招攬一批新血輪。

川普總統二度執政之後擴大打擊無證移民，在西語裔社區之間造成恐懼。如此大環境底下，鮮為人知的政府計畫「就地假釋」(parole in place)，成了軍隊招募官說服年輕人從軍的強力工具。「就地假釋」計畫為現役美軍家屬提供在美居留的合法身分。只有美國公民與取得永久居留權的綠卡持有人才有資格從軍。

美軍家屬「就地假釋」計畫讓現役軍人的無證客父母或配偶不僅得以獲得保護，免於遭到驅逐，還能獲得盡快取得永久居留權的通道。

柯爾特斯上個月便與六名希望獲得「就地假釋」計畫的年輕人洽談，其中姓氏保密的23歲男子胡安(Juan)說，在社群網站看到柯爾特斯發布影片，因此跟她聯絡。他在簡訊中寫道，在決定是否從軍之前，想知道更多資訊。胡安也表示，希望母親能獲得PIP計畫保護，「這樣就不必離開這個國家了」。

胡安發簡訊給柯爾特斯的兩個月後，他母親在俄勒岡州達爾斯(The Dalles)經營小店相隔僅幾哩的家得寶(Home Depot)分店，有一名在當地居住多年的居民被蒙面移民幹員帶走。

胡安完成按指紋、填寫文書等報名手續，柯爾特斯傳送測驗數學、英語程度的模擬考試連結給他。如果通過模擬考，再過幾周胡安就能參加正式考試。

美國公民暨移民服務局(USCIS)統計，2023年約有1萬1500名美軍新兵家屬獲得PIP計畫福利，比前一年增加35%。

1976年，當時年僅7歲的柯爾特斯母親隨家人從墨西哥非法入境美國，在華盛頓州農場打工。1980年，柯爾特斯的舅舅取得綠卡後加入俄勒岡州國民兵，全家生活出現轉折。柯爾特斯18歲時也從軍。

