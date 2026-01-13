死對頭有共識？川普致電華倫談限制信用卡利率 華爾街難安

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統親自致電參議員華倫討論信用卡利率封頂一事。圖為川普2025年5月23日在白宮使用手機的資料照片。(美聯社)
川普總統親自致電參議員華倫討論信用卡利率封頂一事。圖為川普2025年5月23日在白宮使用手機的資料照片。(美聯社)

川普總統曾表示希望限制信用卡利率，而民主黨進步派麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)長期以來也一直支持此想法，儘管兩人在諸多問題上意見相左，但華倫表示他們或許可以在限制信用卡利率以及其他一些生活成本問題上合作。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川普9日提議將信用卡利率上限設定為10%，為期一年。12日上午華倫在華府演講，批評川普政府在人民生活負擔和經濟問題上的不好表現，並表示他應該採取行動限制信用卡利率。華倫稱川普隨後打了電話給她。

華倫在聲明中說：「我的演講結束後，總統打了電話給我，我直接向他傳達了同樣關於生活成本問題的訊息。我告訴他如果他真的願意為此努力，國會完全可以通過立法來限制信用卡利率。」

麻州聯邦參議員華倫，在公開演說批評川普總統新宣布的信用卡利率封頂一年的政策。圖為...
麻州聯邦參議員華倫，在公開演說批評川普總統新宣布的信用卡利率封頂一年的政策。圖為華倫2025年9月4日在國會出席聽證會的資料照片。(路透)

12日下午華倫受CBS訪問時指出她長期以來一直支持這項計畫，「一年前川普宣布這項計畫時，我就說太好了，我多年來一直提倡這個建議，那就去做吧！但川普從那時起做了什麼？什麼都沒做。」

華倫表示她和總統也討論了住房，「我提出如何降低住房成本的問題。有項擴大住房供應的法案在參議院獲得一致通過，但眾院共和黨人卻擱置這項法案，川普也毫無作為，不推動法案通過。」

銀行和其他發卡機構強烈反對這項提議，他們認為限制利率可能迫使銀行切斷數百萬人的信貸管道，尤其是高風險借款人的信貸。美國銀行家協會(American Bankers Association)等一眾業內團體9日表示，10%利率上限「將減少信貸供應，數百萬美國家庭和小企業主將迎來毀滅性打擊」。

川普提出利率上限提議後，銀行股應聲下跌。Capital One股價收跌6.40%至233.20元，是去年4月以來最大單日跌幅；Synchrony則收跌8.36%至79.63元。

財務顧問公司Keefe, Bruyette & Woods(KBW)分析師懷疑監管機構有權實施任何類型的上限，這需要國會立法通過，雖然兩黨有人支持，但應會受到眾院金融服務委員會及參院銀行、住房和城市事務委員會多數成員的反對。

