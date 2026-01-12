我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

川普稱伊朗急call提議核談判 美安排雙邊會面 「但仍會行動」

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11日乘空軍一號接受媒體短訪。（路透）
美國總統川普11日乘空軍一號接受媒體短訪。（路透）

政治新聞網站Axios報導，美國與伊朗關係急遽白熱化，美國總統川普於美東時間11日表示，伊朗主動致電，並提議就核協議進行談判，目前正在安排相關會議。

川普於美東時間11日在空軍一號受訪時表示，「我們可能會和他們會面，正在安排中，但在會面之前，我們可能必須採取行動，因為正在發生的事情……但會面正在安排中」。

川普說，他每小時都會收到伊朗局勢更新會報，並暗示情勢正開始越過他為德黑蘭政權所設的紅線。川普先前曾表示，若伊朗政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。這篇報導引述以色列情報指出，已有超過1000名示威者遭殺害。

川普說：「我們非常嚴肅看待這件事，軍方正在研議，考慮非常強硬的選項，我們會做出決定」。他預計13日與國安團隊召開會議，討論對伊朗的下一步舉措。

2名美國官員表示，雖然對伊朗政權目標發動軍事打擊是討論選項之一，但川普政府內許多人認為，在此階段採取大規模實質軍事行動，反而會削弱抗議運動。

美國官員說，此階段將提交給川普的多數選項都「非動武性質」，包括宣布在中東部署航空母艦打擊群作為嚇阻；或者發動網路攻擊與資訊作戰。

自12月底伊朗爆發示威潮以來，川普發言中並未提到伊朗的核設施或核協議，而是支持抗議者，或稱伊朗正尋求自由、美國準備提供協助。

伊朗 川普 以色列

上一則

反ICE示威 全美至少29人被捕 邊境沙皇籲明州緩和局勢

延伸閱讀

涉聯準會大樓翻修案 司法部突對鮑爾刑事調查

涉聯準會大樓翻修案 司法部突對鮑爾刑事調查
分析：Fed鮑爾都快卸任了 為何川普還要拿司法追殺他？

分析：Fed鮑爾都快卸任了 為何川普還要拿司法追殺他？
川普貼出合成照片 自稱是「委內瑞拉代理總統」

川普貼出合成照片 自稱是「委內瑞拉代理總統」
川普政府刑事調查Fed 兩黨同聲撻伐 美股指期震盪走跌

川普政府刑事調查Fed 兩黨同聲撻伐 美股指期震盪走跌

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」