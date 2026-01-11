抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
面臨反對移民暨海關執法局(ICE)抗議活動延燒，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)宣布將再增派「數百名」聯邦幹員到明尼蘇達州，確保執法人員的安全。

諾姆11日在福斯新聞「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目中表示，聯邦執法人員於11、12日部署到明州，保護既有ICE和邊境巡邏隊執法幹員的安全。

諾姆表示，聯邦部署是為了回應明州「貪腐和盜竊行為」，指明市為「竊取納稅人資金和包庇罪犯的原點」，但未列舉實例。

明州索馬利亞裔人士大規模詐騙聯邦福利資金事件愈演愈烈，迄今已有98人被起訴，其中85人為索馬利亞裔。

國土安全部表示，此次部署的規模有史以來最大，目前已有約2000名聯邦人員被派往明尼亞波利斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)地區。

路透報導，這波聯邦部署行動正值全美各地上周末出現千餘場反ICE抗議活動，訴求聯邦幹員離開城市，並為7日遭ICE攔查後槍殺的蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)伸張正義。 

明州官員稱這起槍擊案缺乏正當解釋，並根據旁觀者拍攝的影片指出，古德駕駛的車輛已轉向遠離ICE幹員。

諾姆及其他美國官員則表示，開槍的ICE幹員羅斯(Jonathan Ross)出於自衛扣下扳機。 

古德生前擔任追蹤、監控及記錄ICE在明市行動的志工，諾姆11日接受「有線電視新聞網」談話節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，古德涉入「國內恐怖主義行為」。

諾姆另引據未公開的影片畫面指出，古德7日稍早在其他地點抗議ICE執法人員，但未說明相關內容是否或何時公布。 

明州執法官員表示，聯邦調查局(FBI)拒絕讓明州調查人員接觸案件證據後，明州檢方9日宣布展開獨立刑事調查。

「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)11日接受「福斯周日新聞」訪問時表示，他希望調查繼續進行，但他「真心認為，那名官員當時自認性命遭受威脅才採取那種行動」。

「紐約時報」報導，民主黨人痛批川普政府對這起槍擊事件的回應和抹黑古德的行徑。

民主黨明尼蘇達州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)11日指責川普政府拒絕與州政府機構合作，是策畫「隱瞞真相」的行動。

史密斯接受「美國廣播公司新聞網」政論節目「本周」(This Week)訪問時表示，「聯邦阻止州調查人員參與調查」，且認為諾姆急於將責任推給古德。(相關新聞見A2)

