明州致命槍案後 各州提相關法案 限制ICE執法權

聯邦執法人員在明尼亞波利斯進行逮捕，旁觀者被催淚劑噴到眼部。(美聯社)

明尼蘇達州女子古德(Renee Nicole Good)遭值勤中之移民 執法局(ICE )探員槍殺，引起軒然大波與抗議浪潮，POLITICO新聞網站指出，影響所及，各州都已加快推動移民相關法案的步調，限制ICE執法力度與減少與聯邦執法人員的合作。

從加州、紐約州 、伊利諾到新澤西，各州議員都在加緊推動移民相關法案，主要是限制ICE的權力與保護被ICE視為目標的人民。有人甚至把ICE的作為與納粹的蓋世太保相提並論。有些法案其實在古德遭到ICE特工射殺前就在推動，但是該案件使得各州更加堅定要限制ICE的行動。

●紐約州：禁ICE蒙面、便衣

紐約州州參議員費伊(Patricia Fahy)去年7月時提出一項法案，要求禁止聯邦移民官員在執行突襲時戴口罩與穿便衣出勤。支持者指出，這樣的執法方式不僅讓人聯想到極權政府的秘密警察，也在移民社區中造成恐懼和不安，可能侵犯憲法保障的基本人權。費伊也表示，應該建立追蹤ICE人員行動的儀表盤。費伊表示：「當聯邦人員像蒙面民兵一樣出現在社區，我們就跨過了一條危險的界線。這種準軍事化的秘密執法方式，應該讓全國人民感到震驚。」

●田州：禁ICE進入校園、醫院

田納西州議員提出一項法案，禁止聯邦移民官員進入校園執行任務。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)則是表態支持立法，允許民眾以違憲為由對聯邦移民官員提起民事訴訟。新澤西的議員目前則在推動一項限制當地警察與聯邦移民機構合作的法案，同時也要禁止政府與醫院收集移民的相關資訊，並且擬定指導原則，指示保健機構、學校與其他機構如何因應聯邦移民執法單位的行動。

新澤西州參議員提姆布萊克(Britnee Timberlake)表示，「任何一位大屠殺倖存者的後裔都會告訴你，大屠殺這樣的人間浩劫就是這發生的。

伊利諾州的議員則是提出一項法案，在川普第二任任期被ICE聘雇的人員不得擔仼該州執法人員。加州議員則是找尋求禁止企業界對第三者販售個人資訊，因為這些資訊可能有助ICE抓捕沒有身份證件的移民。