伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

明州開槍探員是退伍軍人 轉任國安部10年 曾掛挺川標語

編譯俞仲慈／綜合報導
明州女子古德不幸遭執勤移民局探員槍殺後，引發抗議。圖為民眾10日在華府白宮前示威抗議，要求解散ICE。(美聯社)
明州女子古德不幸遭執勤移民局探員槍殺後，引發抗議。圖為民眾10日在華府白宮前示威抗議，要求解散ICE。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis)執法擦槍走火，一名探員射殺37歲女性古德(Renee Nicole Good)，引發輿論沸騰；國安部隨即公布涉案探員身分，是一名退伍軍人並已在國土安全部(DHS)服務長達十年的資深探員羅斯(Jonathan Ross)。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，ICE探員羅斯(Jonathan Ross)本月7日在明尼阿波利斯街頭執勤時，與古德發生衝突，後者試圖駕車離開，不料竟遭到羅斯近距離射殺頭部當場身亡。羅斯開槍的正當性成為輿論焦點。

不願透露姓名的女鄰居表示，9日早上看到羅斯住處開始打包：「我看到三輛卡車和幾個人正在把箱子搬出去，我馬上向朋友發簡訊。」當被問及是誰在搬箱子時僅回答：「不知道。」

另外有多名鄰居向NBC證實，去年總統大選期間，羅斯家門口曾高掛支持川普標語，以及「別惹我」(Don't Tread on Me)的標語牌，不過9日當天，羅斯家門外沒有出現任何政治標語，另一位匿名鄰居坦言整個社區都被嚇壞，還透露「附近部分居民並不支持川普，所以在屋外掛著支持川普的標語，格外顯眼。」接受NBC採訪的鄰居們，沒有人知道羅斯在ICE工作。

報導指出，羅斯曾在印第安納州國民兵(Indiana National Guard)服役，隸屬國民兵第138訊號營(138th Signal Battalion)，軍階下士。2004年11月至2005年11月，派駐伊拉克，曾榮獲「陸軍嘉獎勳章」(Army Commendation Medal)、「全球反恐戰爭勳章」(Global War on Terrorism Medal)和「伊拉克戰役勳章」(Iraq Campaign Medal)等多項獎章。

返國後，羅斯2007年加入德州艾爾帕索(El Paso)美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)直至2015年，再轉為外勤情報員；同年又加入ICE並派駐駐明州值勤，在最近為案件作證時，宣稱其工作是辨識並逮捕「高價值目標」，還透露自己也是聯邦調查局(FBI)聯合反恐特遣部隊成員，擔任槍械教官與外勤情報員，工作內容涉及調查組織犯罪與國安事件。

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

