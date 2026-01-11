川普早定調明州槍案ICE「自衛」 FBI調查公正性遭質疑

明州婦女古德7日被槍殺的現場，連日來都有民眾場獻花憑弔。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)執法人員執勤時槍殺明尼阿波利斯女子古德(Renee Nicole Good)事件持續發酵，調查權之爭已成為後續焦點。由於國土安全部排除明州政府參與調查，全部交由聯邦調查局(FBI )負責，加上總統川普 及白宮 官員聲稱開槍是探員正當防衛，立刻讓外界質疑FBI官官相護，調查是否公正。

先後在歐巴馬及拜登政府擔任司法部民事部門代理助理檢察長及司法部助理部長古普塔(Vanita Gupta)，曾負責監督司法部調查多起涉及警察暴力事件，包括明尼阿波利斯弗洛伊德(George Floyd)案在內。

她在接受紐約時報採訪時指出，川普、副總統范斯與國土安全部長諾姆同一口徑，宣稱ICE執法人員開槍是正當的，享有「絕對豁免權」免於起訴的同時，更形容古德為「本土恐怖主義」、「將她的休旅車武器化」以殺害執法人員……等等，都已形同事件未審先判。

古普塔直指，從白宮到川普政府官員這些非比尋常的公開聲明看到，與歷任總統在處理類似事件時的克制態度，形成了鮮明對比。

她說，以往政府通常會呼籲各方保持冷靜，等待調查結果，但現在這種將古德視為唯一罪人，嚴重妨礙了 FBI 是否願意公正調查 ICE 執法人員今次槍殺行動。

古普塔認為，「由於白宮馬上公開施壓，試圖主動推動調查結果，實在很難讓人信任聯邦部門的全權調查」。

她質疑，「聯邦政府會否對涉事執法人員做出任何真正的調查，還是僅僅試圖透過污衊死者來為事件開脫？」

與此同時，明州與明尼阿波利斯市府官員也批評聯邦部門過早定調，再次要求按慣例由州刑事偵查局(BCA)參與調查，指出排除州政府一方參與，只會進一步削弱公眾的信任。

此外，前FBI探員威廉斯業(M. Quentin Williams)在分析這起槍擊事件，以及執法人員在執行公務使用致命武力所應遵循的標準時，指出今次槍擊事件帶有嚴重政治色彩。