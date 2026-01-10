明市ICE槍擊案數周前 ICE要求幹員受威脅時採取「果斷行動」

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
在發生致命槍擊案後，ICE發布指南，要求探員在遭受威脅時要果斷行動。(路透)
在明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)槍擊事件發生前數周，ICE曾警告在第一前行動的幹員對示威者保持警戒，並「做好在面臨立即威脅時，採取適當果斷行動的準備」。

在這封於2025年12月12日發出的電子郵件中指出，抗議活動和針對執法人員的威脅增加，並提醒大家「保持高度警惕，注意周圍環境」，並提醒大家在緊急情況下撥打911。

ICE執行與遣返作業代理主管查爾斯(Marcos Charles)在電郵中寫到：「我有信心且完全相信你們每個人，都具備採取適當應對措施所需的訓練和知識。」

如此資深的ICE官員向所有第一線幹員發出如此嚴厲的警告，凸顯出川普政府在各個城市中加強移民執法所造成日益激烈的抗議活動，為該機構帶來的恐慌氣氛。

7日在明尼阿波利斯市遭ICE執法人員槍殺的女子蕾妮．古德，是美國公民；事發當下，正駕車行駛在反ICE抗議者所聚集的住宅區內；聯邦官員聲稱，古德參與了抗議活動並試圖駕車衝撞執法人員，因此遭執法人員開槍反擊；但紐約時報分析過目擊證人所拍攝的影片後發現，槍擊當下，古德正要駕車轉彎離開，當地執法官員也稱聯邦官員說法不實。

「我們幾周以來一直在警告，川普政府危險且聳人聽聞的行動，威脅到了我們的公共安全，會有人因此受傷，」明尼蘇達州民主黨州長華茲(Tim Walz)7日在記者會上表示，「今天，這種魯莽行為奪走了一條生命。」

聯邦當局在近幾個月來已經多次向ICE員工發出警告，指出他們面臨的抗議日益緊張，且面臨其他來自反對者的威脅。

「紐約時報」所見的一封於11月10日發給遣返工作人員的電子郵件就寫道：「我們生活在一個威脅加劇的時代，其中一些威脅是直接的、蓄意的，並且令人深感擔憂。」甚至還聲稱有「犯罪集團」下令成員再遇到某些ICE執法人員時，「格殺勿論」。

