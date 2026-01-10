我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

明市ICE槍擊案 死者古德的妻子發聲：我們帶著哨子 他們拿著槍

記者胡玉立／綜合報導
明州檢察官要求公眾提供古德遭槍殺案的證據，以利州檢展開調查。(美聯社)
明州檢察官要求公眾提供古德遭槍殺案的證據，以利州檢展開調查。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)探員7日在明尼阿波利斯開槍擊斃37歲女子蕾妮．古德(Renee Nicole Good)，她的同性伴侶麗貝卡．古德(Rebecca Good)9日打破沈默，指案發當時，她們正在參加反對ICE鎮壓的街頭抗議活動；她說：「我們停下來支持我們的鄰居。我們帶著哨子，他們拿著槍。」

哨子，是當地維權組織「ICE觀察」(ICE Watch)成員用來提醒各地社區ICE可能行動的工具。華盛頓郵報報導，蕾妮和麗貝卡·古德去年剛搬到明尼蘇達州；當地活動人士稱她們是「記錄並抵制」ICE打擊移民行動的成員。

現年40歲的麗貝卡表示，「我們一直教導我們的兒子，無論你來自哪裡，外表如何，都該得到同情和善待。」「蕾妮每天都在實踐這種信念。她就是純粹的愛，純粹的喜悅，純粹的陽光。」

ICE探員羅斯(Jonathan Ross)開槍打死古德，在過去這幾天成為全國關注焦點。聯邦官員聲稱，古德駕駛休旅車撞向執法人員。但明尼阿波利斯地方官員譴責ICE使用致命武力，稱此槍擊事件是「謀殺」。

羅斯以手機拍攝的影片顯示，當蕾妮留在車內，麗貝卡則在車外與ICE探員爭吵。另一名執法人員命令蕾妮下車時，可以聽到麗貝卡對蕾妮大喊要她快開車離開，隨後槍聲響起。蕾妮遭槍殺後，麗貝卡被人拍到痛哭著說：「都是我的錯。」

蕾妮和麗貝卡·古德在搬到明尼蘇達州之前，曾住在密蘇里州堪薩斯城。她們在堪薩斯城的鄰居弗格森(Jennifer Ferguson)告訴華郵，川普2024年當選總統後，蕾妮和麗貝卡一度打算搬到加拿大，「她們說：「我們要離開，我們可以先去加拿大，想清楚下一步該怎麼辦。」

弗格森還表示，蕾妮和麗貝卡都是「非常好的人」，除了送孩子上學，「她們很少出門，她們是都是戀家的人。」蕾妮和麗貝卡共同撫養蕾妮6歲大的兒子。

另一位前密蘇里州鄰居蘿斯(Joan Rose)告訴KMBC電視台，蕾妮和麗貝卡搬到加拿大住了幾個月，然後才定居明尼阿波利斯。蘿斯說：「她(蕾妮)不是恐怖分子，也不是極端分子。她只是一個愛孩子的母親、愛另一半的妻子。」

ICE 加拿大 密蘇里州

上一則

明市ICE槍擊案／明尼蘇達州檢方宣布獨立調查 恐困難重重

下一則

川普想「獨吞」委內瑞拉石油 中國債權是變數

延伸閱讀

古德妻稱現場參加反ICE抗議：我們帶著哨子 他們拿著槍

古德妻稱現場參加反ICE抗議：我們帶著哨子 他們拿著槍
ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法
明市ICE槍擊案緊張升高 FBI阻止明州執法人員調查

明市ICE槍擊案緊張升高 FBI阻止明州執法人員調查
遭ICE槍殺明州女為美國出生公民 育3子女「非激進分子」

遭ICE槍殺明州女為美國出生公民 育3子女「非激進分子」

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...